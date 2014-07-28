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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1285128612871288
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:58

  V2 написав:
  prodigy написав:-Днепровский электровозостроительный завод
-Завод имени Малышева
-Луганский тепловозостроительный завод


Дніпро - Последний электровоз сошел с конвейера еще в 2008 году,
По состоянию на 1 сентября 2018 года ГП «Днепропетровский электровозостроительный завод» имеет непогашенную задолженность по заработной плате в сумме более 7 миллионов гривен и специализируется исключительно на ремонте оборудования. Директора завода Александра Зельдина подозревают в хищении 3 миллионов гривен. Во время обысков в его доме обнаружили золотой умывальник и золотые именные часы от президента РФ.

ЗІМ - В 1968 году производство тепловозов было окончательно свёрнуто, но завод продолжал выпускать дизели для тепловозов.

Луганськ - під окупацією

Щодо "Тризубів":

Очікується, що на першому етапі співпраці буде поставлено 30 вантажних дизельних локомотивів GE ТЕ33А. Рівень локалізації складе 10 %.
На другому етапі співпраці передбачається збільшити рівень локалізації виробництва до 40 %. Імовірно, виробництво буде налагоджене на базі Крюківського вагонобудівного заводу.

Тому, не все так погано у нашому домі ;)


Здобули за 5 років багото, 10% локализации может сойти на 1%
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:08

prodigy
Час покаже - 1% чи 40% ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:26

  V2 написав:prodigy
Час покаже - 1% чи 40% ;)


тут в ближайшие 2-3 года будет вообще не до локомотивов

на счет 1% даже не сомневаюсь...замороженный конфликт на 10-15 лет
и 50% бюджета на обслуживание долга

поэтому нет смысла покупать недвигу-её будет некому сдавать...население за 10-12 сократится до 25млн
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:30

  prodigy написав:поэтому нет смысла покупать недвигу-её будет некому сдавать...население за 10-12 сократится до 25млн

https://golos.ua/i/659340
В Киеве на одного квартиросъемщика приходится от 40 до 50 предложений арендодателей – эксперт

правду пишут или нет не знаю.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:45

  vitaliian написав:
  prodigy написав:поэтому нет смысла покупать недвигу-её будет некому сдавать...население за 10-12 сократится до 25млн

https://golos.ua/i/659340
В Киеве на одного квартиросъемщика приходится от 40 до 50 предложений арендодателей – эксперт

правду пишут или нет не знаю.


и поэтому доходность аренды в Киеве больше чем в любой другой европейской столице ? :lol:
Alex6
 
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