V2 написав:
Дніпро - Последний электровоз сошел с конвейера еще в 2008 году,
По состоянию на 1 сентября 2018 года ГП «Днепропетровский электровозостроительный завод» имеет непогашенную задолженность по заработной плате в сумме более 7 миллионов гривен и специализируется исключительно на ремонте оборудования. Директора завода Александра Зельдина подозревают в хищении 3 миллионов гривен. Во время обысков в его доме обнаружили золотой умывальник и золотые именные часы от президента РФ.
ЗІМ - В 1968 году производство тепловозов было окончательно свёрнуто, но завод продолжал выпускать дизели для тепловозов.
Луганськ - під окупацією
Щодо "Тризубів":
Очікується, що на першому етапі співпраці буде поставлено 30 вантажних дизельних локомотивів GE ТЕ33А. Рівень локалізації складе 10 %.
На другому етапі співпраці передбачається збільшити рівень локалізації виробництва до 40 %. Імовірно, виробництво буде налагоджене на базі Крюківського вагонобудівного заводу.
Тому, не все так погано у нашому домі
Здобули за 5 років багото, 10% локализации может сойти на 1%