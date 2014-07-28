ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:58
V2 написав: prodigy написав:
-Днепровский электровозостроительный завод
-Завод имени Малышева
-Луганский тепловозостроительный завод
Дніпро - Последний электровоз сошел с конвейера еще в 2008 году,
По состоянию на 1 сентября 2018 года ГП «Днепропетровский электровозостроительный завод» имеет непогашенную задолженность по заработной плате в сумме более 7 миллионов гривен и специализируется исключительно на ремонте оборудования. Директора завода Александра Зельдина подозревают в хищении 3 миллионов гривен. Во время обысков в его доме обнаружили золотой умывальник и золотые именные часы от президента РФ.
ЗІМ - В 1968 году производство тепловозов было окончательно свёрнуто, но завод продолжал выпускать дизели для тепловозов.
Луганськ - під окупацією
Щодо "Тризубів":
Очікується, що на першому етапі співпраці буде поставлено 30 вантажних дизельних локомотивів GE ТЕ33А. Рівень локалізації складе 10 %.
На другому етапі співпраці передбачається збільшити рівень локалізації виробництва до 40 %. Імовірно, виробництво буде налагоджене на базі Крюківського вагонобудівного заводу.
Тому, не все так погано у нашому домі
Здобули за 5 років багото, 10% локализации может сойти на 1%
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
Повідомлень: 4748
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1345 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:08
prodigy
Час покаже - 1% чи 40%
V2
4
Повідомлень: 5639
З нами з: 03.07.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 863 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:26
V2 написав: prodigy
Час покаже - 1% чи 40%
тут в ближайшие 2-3 года будет вообще не до локомотивов
на счет 1% даже не сомневаюсь...замороженный конфликт на 10-15 лет
и 50% бюджета на обслуживание долга
поэтому нет смысла покупать недвигу-её будет некому сдавать...население за 10-12 сократится до 25млн
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
Повідомлень: 4748
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1345 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:30
prodigy написав:
поэтому нет смысла покупать недвигу-её будет некому сдавать...население за 10-12 сократится до 25млн
https://golos.ua/i/659340
В Киеве на одного квартиросъемщика приходится от 40 до 50 предложений арендодателей – эксперт
правду пишут или нет не знаю.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
Повідомлень: 381
З нами з: 06.04.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:45
vitaliian написав: prodigy написав:
поэтому нет смысла покупать недвигу-её будет некому сдавать...население за 10-12 сократится до 25млн
https://golos.ua/i/659340
В Киеве на одного квартиросъемщика приходится от 40 до 50 предложений арендодателей – эксперт
правду пишут или нет не знаю.
и поэтому доходность аренды в Киеве больше чем в любой другой европейской столице ?
Alex6
Повідомлень: 497
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:59
vitaliian написав: prodigy написав:
поэтому нет смысла покупать недвигу-её будет некому сдавать...население за 10-12 сократится до 25млн
https://golos.ua/i/659340
В Киеве на одного квартиросъемщика приходится от 40 до 50 предложений арендодателей – эксперт
правду пишут или нет не знаю.
на счет 40 может и неправда, но 8-10 точно будет
до кризиса 2008 заможные украинцы скупали квартиры в новостроях этажами, не смотря на то, что пузырь надулся (цена доходила до 3,5к за м2)-думали , что скоро Москву догонят))
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
Повідомлень: 4748
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1345 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:59
Alex6
поэтому доходность аренды в Киеве больше чем в любой другой европейской столице ?
не доходность, а стоимость, определённая повышенным спросом, в основном приезжих с хорошей зарплатой.
А доходность под большим вопросом, если покупать недвигу под сдачу...Но не будем здесь продолжать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Повідомлень: 15127
З нами з: 04.05.10
Подякував: 732 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:00
Вот...стоило зацепить политику и пошла склока.Хорошо что она плавно превратилась в транспортную отрасль
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Повідомлень: 15127
З нами з: 04.05.10
Подякував: 732 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:01
Курс с утра обрадовал гривнепатриотов. а к вечеру намекнул что ниже 28 идти не собирается, пока...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Повідомлень: 15127
З нами з: 04.05.10
Подякував: 732 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор