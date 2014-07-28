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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:07
Было "павосемь", стало "падвадцатьвосемь".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:19
27.75 на 31 число
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Додано: Чет 17 січ, 2019 09:09
По словам Чурия, повышенный спрос на валюту в большой мере создает теневая экономика, в частности ситуация в агросекторе. Он пояснил, что небольшие фермерские компании продают свой урожай за наличные осенью и покупают валюту, а весной продают эту валюту.
Это странно звучит аграрии покупают валюту по 28 чтобы весной продать по 27
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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vitaliian
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:40
Vitl написав:prodigy
на 6 мес 16+1% не валом
это о чём
Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++
Приветствую!
Есть из крупных ПУМБ на 6 мес депозит Доходный 16,5 + 1% за оформление он-лайн + 1,8% от Минфин = итого 19,3%. Для крупного банка неплохо - чуток выше Новогоднего от Эксима
Днепр вчера 28,00-28,10 утро
27,95-28,03 день
28,00-28,10 вечер
сегодня 28,00-28,05 и сейчас опять нырнем под 28
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SAndriy1
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:55
SAndriy1
я бы не открывал сейчас 6 мес. депо в гривне (или на 50-60к для прикола)-конец депо на 20 июля (в прошлом году с 22 июля уже пошел движ, а в этом может и раньше)
тактика сейчас: 3мес, а потом перейти на месячные (не ставлю цели в максимальном доходе, главное чтобы не минус
)
не спілкуюсь з порохоботами
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prodigy
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59
SAndriy1 написав: Vitl написав:prodigy
на 6 мес 16+1% не валом
это о чём
Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++
Приветствую!
Есть из крупных ПУМБ на 6 мес депозит Доходный 16,5 + 1% за оформление он-лайн + 1,8% от Минфин = итого 19,3%. Для крупного банка неплохо - чуток выше Новогоднего от Эксима
Днепр вчера 28,00-28,10 утро
27,95-28,03 день
28,00-28,10 вечер
сегодня 28,00-28,05 и сейчас опять нырнем под 28
16.5% это уже с +1% за он-лайн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18
prodigy написав:SAndriy1
я бы не открывал сейчас 6 мес. депо в гривне (или на 50-60к для прикола)-конец депо на 20 июля (в прошлом году с 22 июля уже пошел движ, а в этом может и раньше)
тактика сейчас: 3мес, а потом перейти на месячные (не ставлю цели в максимальном доходе, главное чтобы не минус
)
Это остаётся угадайкой.Там следующие выборы и курс вполне может не подниматься.А может подняться и через месяц по каким нибудь другим причинам.Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27
Vitl написав:
Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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vitaliian
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Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27
На 31.01.2019 28,37
Последний шанс для роста в январе на следующей неделе с плавным спуском к 31 числу.
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Electron
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