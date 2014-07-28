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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1286128712881289
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:07

Было "павосемь", стало "падвадцатьвосемь". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:19

27.75 на 31 число
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:09

По словам Чурия, повышенный спрос на валюту в большой мере создает теневая экономика, в частности ситуация в агросекторе. Он пояснил, что небольшие фермерские компании продают свой урожай за наличные осенью и покупают валюту, а весной продают эту валюту.


Это странно звучит аграрии покупают валюту по 28 чтобы весной продать по 27
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:40

  Vitl написав:prodigy

на 6 мес 16+1% не валом

это о чём :?:

Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++

Приветствую!
Есть из крупных ПУМБ на 6 мес депозит Доходный 16,5 + 1% за оформление он-лайн + 1,8% от Минфин = итого 19,3%. Для крупного банка неплохо - чуток выше Новогоднего от Эксима

Днепр вчера 28,00-28,10 утро
27,95-28,03 день
28,00-28,10 вечер
сегодня 28,00-28,05 и сейчас опять нырнем под 28
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:55

SAndriy1

я бы не открывал сейчас 6 мес. депо в гривне (или на 50-60к для прикола)-конец депо на 20 июля (в прошлом году с 22 июля уже пошел движ, а в этом может и раньше)
тактика сейчас: 3мес, а потом перейти на месячные (не ставлю цели в максимальном доходе, главное чтобы не минус :P )
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:59

  SAndriy1 написав:
  Vitl написав:prodigy

на 6 мес 16+1% не валом

это о чём :?:

Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++

Приветствую!
Есть из крупных ПУМБ на 6 мес депозит Доходный 16,5 + 1% за оформление он-лайн + 1,8% от Минфин = итого 19,3%. Для крупного банка неплохо - чуток выше Новогоднего от Эксима

Днепр вчера 28,00-28,10 утро
27,95-28,03 день
28,00-28,10 вечер
сегодня 28,00-28,05 и сейчас опять нырнем под 28

16.5% это уже с +1% за он-лайн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18

  prodigy написав:SAndriy1

я бы не открывал сейчас 6 мес. депо в гривне (или на 50-60к для прикола)-конец депо на 20 июля (в прошлом году с 22 июля уже пошел движ, а в этом может и раньше)
тактика сейчас: 3мес, а потом перейти на месячные (не ставлю цели в максимальном доходе, главное чтобы не минус :P )


Это остаётся угадайкой.Там следующие выборы и курс вполне может не подниматься.А может подняться и через месяц по каким нибудь другим причинам.Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:27

На 31.01.2019 28,37

Последний шанс для роста в январе на следующей неделе с плавным спуском к 31 числу.
Electron
 
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