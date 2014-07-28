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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:17
vitaliian написав: Vitl написав:
Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.
Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:20
Коллеги, сегодня до 24-00 проголосуйте пжлста.Это сложно, но вероятно многие уверовали. что сценарий прошлого года вступит в силу и курс плавно пойдёт в сторону укрепления гривны.Т о отсчитайте от текущего примерно сколько считаете нужным и удачи вам в конкурсе.
Извиняюсь, по привычке сначала написал до 18
Востаннє редагувалось Vitl
в Чет 17 січ, 2019 13:26, всього редагувалось 3 разів.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22
на 31.01 - 28.25, хотелки как всегда выше
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:30
Vitl написав:Alex6
поэтому доходность аренды в Киеве больше чем в любой другой европейской столице ?
не доходность, а стоимость, определённая повышенным спросом, в основном приезжих с хорошей зарплатой.
А доходность под большим вопросом, если покупать недвигу под сдачу...Но не будем здесь продолжать.
да, не будем, но я имел в виду именно доходность от сдачи
10% в Киеве и 3-5-7% по европе
просто надо четко различать Киев, Львов и Одессу от всей остально территории в этом плане, между нимим пропасть
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Додано: Чет 17 січ, 2019 13:35
Alex6 написав:
да, не будем, но я имел в виду именно доходность от сдачи
10% в Киеве и 3-5-7% по европе
Знакомый сдавал в пригороде Братиславы с 16% доходностью. Европа разная по зарплатам и ценам Меня ещё агитировал вложиться в недвижимость Словакии.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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