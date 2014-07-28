Додано: Чет 17 січ, 2019 15:11

Vitl написав: vitaliian написав: Vitl написав: Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес... Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес... укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть. укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.



Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет

Верить можно во что угодно, если мировая цена на металлы упадет то лить звр на межбанк никто не будет, на то он и плавающий курс. Об этом глава НБУ сам говорил. А нервы дороже чем 3-4% которые дают сверху прозапаса другие банки. Это моё мнение. Еще конечно зависит от доходов. Если человек 10$ в год зарабатывает то на 5$ можно рискнуть без существенного риска для сбережений.