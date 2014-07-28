Vitl написав:Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.
Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Коллеги, сегодня до 24-00 проголосуйте пжлста.Это сложно, но вероятно многие уверовали. что сценарий прошлого года вступит в силу и курс плавно пойдёт в сторону укрепления гривны.Т о отсчитайте от текущего примерно сколько считаете нужным и удачи вам в конкурсе.
Извиняюсь, по привычке сначала написал до 18
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 17 січ, 2019 13:26, всього редагувалось 3 разів.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.
Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет
Верить можно во что угодно, если мировая цена на металлы упадет то лить звр на межбанк никто не будет, на то он и плавающий курс. А нервы дороже чем 3-4% которые дают сверху прозапаса другие банки. Это моё мнение. Еще конечно зависит от доходов. Если человек 10$ в год зарабатывает то на 5$ можно рискнуть без существенного риска.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Vitl написав:Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.
Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет
Верить можно во что угодно, если мировая цена на металлы упадет то лить звр на межбанк никто не будет, на то он и плавающий курс. Об этом глава НБУ сам говорил. А нервы дороже чем 3-4% которые дают сверху прозапаса другие банки. Это моё мнение. Еще конечно зависит от доходов. Если человек 10$ в год зарабатывает то на 5$ можно рискнуть без существенного риска для сбережений.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 січ, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz