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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1287128812891290
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:17

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.


Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:20

Коллеги, сегодня до 24-00 проголосуйте пжлста.Это сложно, но вероятно многие уверовали. что сценарий прошлого года вступит в силу и курс плавно пойдёт в сторону укрепления гривны.Т о отсчитайте от текущего примерно сколько считаете нужным и удачи вам в конкурсе.

Извиняюсь, по привычке сначала написал до 18 :oops:
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 17 січ, 2019 13:26, всього редагувалось 3 разів.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

на 31.01 - 28.25, хотелки как всегда выше
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:30

  Vitl написав:Alex6
поэтому доходность аренды в Киеве больше чем в любой другой европейской столице ? :lol:

не доходность, а стоимость, определённая повышенным спросом, в основном приезжих с хорошей зарплатой.
А доходность под большим вопросом, если покупать недвигу под сдачу...Но не будем здесь продолжать.



да, не будем, но я имел в виду именно доходность от сдачи

10% в Киеве и 3-5-7% по европе

просто надо четко различать Киев, Львов и Одессу от всей остально территории в этом плане, между нимим пропасть
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex6 написав:да, не будем, но я имел в виду именно доходность от сдачи

10% в Киеве и 3-5-7% по европе

Знакомый сдавал в пригороде Братиславы с 16% доходностью. Европа разная по зарплатам и ценам Меня ещё агитировал вложиться в недвижимость Словакии.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:11

  Vitl написав:
  vitaliian написав:
  Vitl написав:Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.


Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет :D

Верить можно во что угодно, если мировая цена на металлы упадет то лить звр на межбанк никто не будет, на то он и плавающий курс. А нервы дороже чем 3-4% которые дают сверху прозапаса другие банки. Это моё мнение. Еще конечно зависит от доходов. Если человек 10$ в год зарабатывает то на 5$ можно рискнуть без существенного риска.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:11

  Vitl написав:
  vitaliian написав:
  Vitl написав:Так же как и чз 3 месяца ставок таких может не быть.У нас страна чудес...
укргаз даёт 15% фиксированных на год по карточному счету, снимаете в любой момент всю сумму или часть (с потерей 0,5%) лето планирую так пересидеть.


Есть у меня карта прозапас, ну и...процент меньше и снятие минус, зачем тогда возня в ширинке великана, цель максимальная прибыль до вторых выборов.Бюджетный 28,2, два транша мвф в этом году, двое выборов - всё говорит о том, что 30+ откладывается...но будет :D

Верить можно во что угодно, если мировая цена на металлы упадет то лить звр на межбанк никто не будет, на то он и плавающий курс. Об этом глава НБУ сам говорил. А нервы дороже чем 3-4% которые дают сверху прозапаса другие банки. Это моё мнение. Еще конечно зависит от доходов. Если человек 10$ в год зарабатывает то на 5$ можно рискнуть без существенного риска для сбережений.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 січ, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:12

  bolex написав:Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив


нет, ворюга bolex...не чтобы купить , а чтобы больше украсть у нас украинцев
В НАБУ заявили о хищениях в Укрзализныце на 100 млн грн
https://comments.ua/politics/647865-v-n ... n_get_more
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:26

  vitaliian написав:зависит от доходов. Если человек 10$ в год зарабатывает то на 5$ можно рискнуть без существенного риска.


на 5к долл больше 400долл за пол-года не заработаешь :idea:

я так определяю сумму для риска в гривнах:это 10-15% от моих вкладов в валюте.
в долларах риска никакого, только низкие % дохода, как самый худший случай попросят продлить депо на какой-то срок.
не спілкуюсь з порохоботами
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