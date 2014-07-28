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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:34
vollena71 написав: SAndriy1 написав: Vitl написав:prodigy
на 6 мес 16+1% не валом
это о чём
Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++
Приветствую!
Есть из крупных ПУМБ на 6 мес депозит Доходный 16,5 + 1% за оформление он-лайн + 1,8% от Минфин = итого 19,3%. Для крупного банка неплохо - чуток выше Новогоднего от Эксима
Днепр вчера 28,00-28,10 утро
27,95-28,03 день
28,00-28,10 вечер
сегодня 28,00-28,05 и сейчас опять нырнем под 28
16.5% это уже с +1% за он-лайн
Спасибо! Таки да, сегодня по факту так и оказалось. Итого 18,3% на 6 месяцев
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:21
vitaliian написав:
если мировая цена на металлы упадет то лить звр на межбанк никто не будет
Попробую еще раз спросить, почему Вы ориентируетесь только на цену металлов?
По структуре нашего экспорта за 2018 металлургическая промышленность занимает около 25%, а вот АПК около 40%
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:23
[quote="4555743:Faceless" ставлю прогноз на 31.01 - 27.93
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однако
что и даже 27,95 не будет?
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:35
Не ожидаю серьезных изменений от нынешних уровней. Поэтому мой прогноз на 31.01 - 28,08.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:36
на 31.01 опять 28,25...
а шо делать?
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