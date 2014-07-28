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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 17 січ, 2019 16:34
vollena71 написав: SAndriy1 написав: Vitl написав:prodigy
на 6 мес 16+1% не валом
это о чём
Там на 6мес 17,2, вопрос только сколько +++
Приветствую!
Есть из крупных ПУМБ на 6 мес депозит Доходный 16,5 + 1% за оформление он-лайн + 1,8% от Минфин = итого 19,3%. Для крупного банка неплохо - чуток выше Новогоднего от Эксима
Днепр вчера 28,00-28,10 утро
27,95-28,03 день
28,00-28,10 вечер
сегодня 28,00-28,05 и сейчас опять нырнем под 28
16.5% это уже с +1% за он-лайн
Спасибо! Таки да, сегодня по факту так и оказалось. Итого 18,3% на 6 месяцев
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SAndriy1
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:21
vitaliian написав:
если мировая цена на металлы упадет то лить звр на межбанк никто не будет
Попробую еще раз спросить, почему Вы ориентируетесь только на цену металлов?
По структуре нашего экспорта за 2018 металлургическая промышленность занимает около 25%, а вот АПК около 40%
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kolyuchy
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:23
[quote="4555743:Faceless" ставлю прогноз на 31.01 - 27.93
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однако
что и даже 27,95 не будет?
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:35
Не ожидаю серьезных изменений от нынешних уровней. Поэтому мой прогноз на 31.01 - 28,08.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:36
на 31.01 опять 28,25...
а шо делать?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:39
Когда я заранее даю прогноз. то обычно шучу. чтобы сбить с толку конкурентов
.Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.И вот почему...Давайте сначала определимся, ситуация на вал рынке контролируемая или нет.Я считаю, что да.Имеющиеся ресурсы и поддержка мвф, которой я всегда уделял ключевое значение, позволят до определённого времени держать плановые показатели по курсу.Кто считает иначе может дальше не вникать.Так вот, если она контролируемая, тогда не вижу ни одной причины некоторое время обваливать курс.Тут и выборы и погашение долгов(моя теория, что для долга низкий курс удобен для откупа).Т е обвалить ещё успеют. но пока не время.Возможен ещё задёрг вверх до конца месяца, мне не важно был уже максимум или будет, факт в том. что потом скорее всего пойдёт спад.Это всё реально, если не возникнет нечто нердинарное, но тады ой.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:04
Ой морозе, морозь-морозь, міцніше тримай вовчий курс!
Гадаю, скорше до виборів буде стабілізєц, 28 +/-.
Але можливий і малий рух вгору, на 1грн, але якщо шо, про то знатимуть лише какао-боби.
Прогноз залишаю, 28,25.
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10/9/9
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:06
10/9/9 написав:
Ой морозе, морозь-морозь, міцніше тримай вовчий курс!
Гадаю, скорше до виборів буде стабілізєц, 28 +/-.
Але можливий і малий рух вгору, на 1грн, але якщо шо, про то знатимуть лише какао-боби.
Я думаю какао бобы создавали сезонные качели чтобы на них зарабатывать, будут ли качели в 2019м никто не знает.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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vitaliian
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:11
Какао-біб "дає надію", що облікову ставку знизять,
а ймовірно воно таки так і буде.
Тоді +1грн цілком може бути.
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10/9/9
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