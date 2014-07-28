tea написав:
Так Ви ж вже дали прогноз.
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ну и что, время ещё не вышло.Фейслес будет идти по сообщениям до конца дня и подберёт моё.Тем более. я специально таких как ты конкурентов с толку сбиваю.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:08
Ну и что, время ещё не вышло.Фейслес будет идти по сообщениям до конца дня и подберёт моё.Тем более. я специально таких как ты конкурентов с толку сбиваю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:10
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Гривню рятують іноземці, що скуповують українські цінні папери
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:34
Чуть не забыл дать прогноз.
Меня на обеих ветках практически убедили, что в этом году январско-февральского роста не будет. Но всё же чтобы не нарушать традицию и не отрекаться от стабильности, за которую меня в своё время похвалил Vitl, оставлю 28,56.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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