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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1289129012911292
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:08

  tea написав:
  Vitl написав:.Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.

Так Ви ж вже дали прогноз.

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)


Ну и что, время ещё не вышло.Фейслес будет идти по сообщениям до конца дня и подберёт моё.Тем более. я специально таких как ты конкурентов с толку сбиваю. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:10

  tea написав:
  Vitl написав:.Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.

Так Ви ж вже дали прогноз.

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)


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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Тоді +1грн цілком може бути.

Гривню рятують іноземці, що скуповують українські цінні папери
https://expres.online/society/grivnyu-ryatuyut-nerezidenti
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:34

Чуть не забыл дать прогноз.
Меня на обеих ветках практически убедили, что в этом году январско-февральского роста не будет. Но всё же чтобы не нарушать традицию и не отрекаться от стабильности, за которую меня в своё время похвалил Vitl, оставлю 28,56.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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