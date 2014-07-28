Додано: Чет 17 січ, 2019 21:29

tea написав: Vitl написав: .Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70. .Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.

Так Ви ж вже дали прогноз.



ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD) Так Ви ж вже дали прогноз.

Ну и что,.Фейслес будет идти по сообщениям до конца дня и подберёт моё.Тем более. я специально таких как ты конкурентов с толку сбиваю.[/quote]Зрозумів.Тому ще уточнююче питання.А якщо всі учасники,які вже давали прогнози,зараз вирішать їх змінити,бо час ще не вийшов.Як правильно трактувати?Прогноз можна змінювати допоки не вийде термін?Ви даєте певний прецендент.[/quote]Начнём с того, что не я первый и не последний меняет цифру прогноза.Почему ты раньше не задал свой вопрос.Я вообще замечаю в твоих действиях попытку подрыва конкурса и уже далеко не первую.Всё тебе что то не так и не эдак.Далее,по поведению участника видно, что он не морочит голову другим, а просто изменил стратегию.Если какой нибудь клоун начнёт тут каждый час новые прогнозы пулить. то будет понятно. что это мозго..ёб и пойдёт он очень далеко.А если я обосновал. что за два прошедших дня вижу изменения на валютном рынке, то вполне могу и прогноз поменять...разок без фанатизма.И вообще по прошлому туру было видно. что собраны все последние прогнозы. а дававшиеся заранее даже затерялись, на них давали ссылки. чтобы восстановить.Ну и наконец в принципе никто нам не запрещает на следующий тур ввести ограничения.Ноя в них не вижу смысла. т к смена прогноза бывает очень редко и не делает погоды.повторюсь. если найдётся клоун и будет специально тут выпендриваться . то мы все вместе его быстро далеко пошлём и дисквалифицируем.Пишу специально, чтобы никто не пробовал злоупотреблять. мол хочу и строчу.По содержанию поста видна адекватность.