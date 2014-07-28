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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1290129112921293>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:08

  tea написав:
  Vitl написав:.Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.

Так Ви ж вже дали прогноз.

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)


Ну и что, время ещё не вышло.Фейслес будет идти по сообщениям до конца дня и подберёт моё.Тем более. я специально таких как ты конкурентов с толку сбиваю. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:10

  tea написав:
  Vitl написав:.Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.

Так Ви ж вже дали прогноз.

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)


https://www.youtube.com/watch?v=pTQ-AB4pOH0
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Тоді +1грн цілком може бути.

Гривню рятують іноземці, що скуповують українські цінні папери
https://expres.online/society/grivnyu-ryatuyut-nerezidenti
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:34

Чуть не забыл дать прогноз.
Меня на обеих ветках практически убедили, что в этом году январско-февральского роста не будет. Но всё же чтобы не нарушать традицию и не отрекаться от стабильности, за которую меня в своё время похвалил Vitl, оставлю 28,56.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:08

  ЛАД написав:Чуть не забыл дать прогноз.
Меня на обеих ветках практически убедили, что в этом году январско-февральского роста не будет. Но всё же чтобы не нарушать традицию и не отрекаться от стабильности, за которую меня в своё время похвалил Vitl, оставлю 28,56.

Позволю шуточный совет, вы б дали 28,056, если уж вас убедили :D Я в общем написал. почему сам того же мнения.Но у нас всё может быть.Но в добавок дополню. что ждал сегодня -завтра задёрг.Сегодня не состоялся и на завтра судя по всему не будет.А дальше если пойдём по сценарию без неожиданных факторов. то чистая сезонность.Ну а неожиданные предусмотреть никто не может.Ключевое в моём понимании то. что пока есть чем сдерживать курс. его будут сдерживать.Как раз до очередной валютной и календарной осени.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:13

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:.Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.

Так Ви ж вже дали прогноз.

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)


Ну и что, время ещё не вышло.Фейслес будет идти по сообщениям до конца дня и подберёт моё.Тем более. я специально таких как ты конкурентов с толку сбиваю. :D

Зрозумів.
Тому ще уточнююче питання.
А якщо всі учасники,які вже давали прогнози,зараз вирішать їх змінити,бо час ще не вийшов.
Як правильно трактувати?
Прогноз можна змінювати допоки не вийде термін?
Ви даєте певний прецендент.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:29

  tea написав:
  Vitl написав:.Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.

Так Ви ж вже дали прогноз.

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)


Ну и что, время ещё не вышло.Фейслес будет идти по сообщениям до конца дня и подберёт моё.Тем более. я специально таких как ты конкурентов с толку сбиваю. :D[/quote]
Зрозумів.
Тому ще уточнююче питання.
А якщо всі учасники,які вже давали прогнози,зараз вирішать їх змінити,бо час ще не вийшов.
Як правильно трактувати?
Прогноз можна змінювати допоки не вийде термін?
Ви даєте певний прецендент.[/quote]

Начнём с того, что не я первый и не последний меняет цифру прогноза.Почему ты раньше не задал свой вопрос.Я вообще замечаю в твоих действиях попытку подрыва конкурса и уже далеко не первую.Всё тебе что то не так и не эдак.Далее,по поведению участника видно, что он не морочит голову другим, а просто изменил стратегию.Если какой нибудь клоун начнёт тут каждый час новые прогнозы пулить. то будет понятно. что это мозго..ёб и пойдёт он очень далеко.А если я обосновал. что за два прошедших дня вижу изменения на валютном рынке, то вполне могу и прогноз поменять...разок без фанатизма.И вообще по прошлому туру было видно. что собраны все последние прогнозы. а дававшиеся заранее даже затерялись, на них давали ссылки. чтобы восстановить.Ну и наконец в принципе никто нам не запрещает на следующий тур ввести ограничения.Ноя в них не вижу смысла. т к смена прогноза бывает очень редко и не делает погоды.повторюсь. если найдётся клоун и будет специально тут выпендриваться . то мы все вместе его быстро далеко пошлём и дисквалифицируем.Пишу специально, чтобы никто не пробовал злоупотреблять. мол хочу и строчу.По содержанию поста видна адекватность.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:10

  Vitl написав:
  tea написав:Зрозумів.
Тому ще уточнююче питання.
А якщо всі учасники,які вже давали прогнози,зараз вирішать їх змінити,бо час ще не вийшов.
Як правильно трактувати?
Прогноз можна змінювати допоки не вийде термін?
Ви даєте певний прецендент.


1.Начнём с того, что не я первый и не последний меняет цифру прогноза.
Почему ты раньше не задал свой вопрос.
2.Я вообще замечаю в твоих действиях попытку подрыва конкурса и уже далеко не первую.Всё тебе что то не так и не эдак.

Відповім по черзі.
1.В конкурсі минулого року я приймав участь тільки в останніх турах,за конкурсом не слідкував.Можливо,хтось до цього теж змінював прогноз.Я ж не проти,якщо це не забороняється правилами.
2.Відповідь на другий пункт теж випливає з першого.Я далеко не з першого туру приймаю участь,тому у всіх тонкощах правил не знайомий.Було б,можливо,добре,аби десь були прописані чіткі і зрозумілі правила конкурсу.Хоча б на перший квартал.Бо важко слідкувати за всіма змінами,особливо між етапами або й під час певного етапу.
Спроби підриву конкурсу не виношую.Лише хочу,щоб були чіткі,зрозумілі і однакові для всіх правила.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:27

  vitaliian написав:
  10/9/9 написав:Тоді +1грн цілком може бути.

Гривню рятують іноземці, що скуповують українські цінні папери
https://expres.online/society/grivnyu-ryatuyut-nerezidenti

"Іноземці", може так.
Для іноземців є більш привабливі папірці, наприклад турецькі під 24% річних. Та й найпривабливіші країни для інвестування зовсім інші.
"
Рейтинг інвестиційної привабливості ринків у 2018 році:
1. Мексика
2. Туреччина
3. Чехія
4. Польща
5. Малайзія
6. Південна Корея
8. Колумбія
9. Перу
10. ОАЕ
11. Чилі
12. Тайвань
13. ПАР
14. Бразилія
15. Росія
17. Філіппіни
19. Китай
20. Індія"
https://mind.ua/news/20180856-rejting-b ... ta-chehiya
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:29

tea

Чай , я согласен с тобой по поводу справедливости на конкурсе.Просто всего в меру.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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