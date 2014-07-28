Додано: Чет 17 січ, 2019 22:33

Очень жаль, что в первый же день возможности выпить, провокатору троллю трамвайному, коих там с десяток облажавшихся недоносков, легко удалось спровоцировать нормального человека.Поддержка соответствующей стороны не замедлилась.Честно, стыдно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.