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Додано: Чет 17 січ, 2019 22:33
Очень жаль, что в первый же день возможности выпить, провокатору троллю трамвайному, коих там с десяток облажавшихся недоносков, легко удалось спровоцировать нормального человека.Поддержка соответствующей стороны не замедлилась.Честно, стыдно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:58
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
всем привет.
на 31.01.2019
27.9
если кратко
- нет особых причин для сильного задерга вверх, точнее глобально они как бы есть - но они накапливаются "на потом"...
- резервы достаточные для текущих нужд
- много желающих слить.
- заявления нбу про снижение ставки, значит как бы не видит сильных рисков для гривны
- если широко - то диапазон 27.7 - 28.1.
но это не точно
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:08
З аргументами абсолютно згоден.
Додам тільки,що свій прогноз я давав не тільки враховуючи ці ж самі аргументи,а ще й спирався на прогнози 6 форумчан,які в 1 турі зайняли місця з 1 по 6.
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