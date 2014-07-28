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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1290129112921293
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:33

Очень жаль, что в первый же день возможности выпить, провокатору троллю трамвайному, коих там с десяток облажавшихся недоносков, легко удалось спровоцировать нормального человека.Поддержка соответствующей стороны не замедлилась.Честно, стыдно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:38

Дам прогноз.
На 31.01. - 27.89
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

:D
всем привет.

:arrow: на 31.01.2019
27.9

если кратко
- нет особых причин для сильного задерга вверх, точнее глобально они как бы есть - но они накапливаются "на потом"...
- резервы достаточные для текущих нужд
- много желающих слить.
- заявления нбу про снижение ставки, значит как бы не видит сильных рисков для гривны
- если широко - то диапазон 27.7 - 28.1.
но это не точно :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:02

Голосування цього етапу завершено?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:08

  Alex2007 написав::D
всем привет.

:arrow: на 31.01.2019
27.9

если кратко
- нет особых причин для сильного задерга вверх, точнее глобально они как бы есть - но они накапливаются "на потом"...
- резервы достаточные для текущих нужд
- много желающих слить.
- заявления нбу про снижение ставки, значит как бы не видит сильных рисков для гривны
- если широко - то диапазон 27.7 - 28.1.

З аргументами абсолютно згоден.
Додам тільки,що свій прогноз я давав не тільки враховуючи ці ж самі аргументи,а ще й спирався на прогнози 6 форумчан,які в 1 турі зайняли місця з 1 по 6.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:29

Все как-то уверовали в умиротворяющую стабильность, и я в том числе )))

Когда так происходит, чаще всего всё бывает наоборот.
Хотя вряд ли сейчас, скорее в марте, думаю что-то изменит текущий расклад и поломает вслед за этим валютный штиль.
Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой /c/
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