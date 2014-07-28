если кратко - нет особых причин для сильного задерга вверх, точнее глобально они как бы есть - но они накапливаются "на потом"... - резервы достаточные для текущих нужд - много желающих слить. - заявления нбу про снижение ставки, значит как бы не видит сильных рисков для гривны - если широко - то диапазон 27.7 - 28.1. но это не точно
если кратко - нет особых причин для сильного задерга вверх, точнее глобально они как бы есть - но они накапливаются "на потом"... - резервы достаточные для текущих нужд - много желающих слить. - заявления нбу про снижение ставки, значит как бы не видит сильных рисков для гривны - если широко - то диапазон 27.7 - 28.1.
З аргументами абсолютно згоден. Додам тільки,що свій прогноз я давав не тільки враховуючи ці ж самі аргументи,а ще й спирався на прогнози 6 форумчан,які в 1 турі зайняли місця з 1 по 6.
Все как-то уверовали в умиротворяющую стабильность, и я в том числе )))
Когда так происходит, чаще всего всё бывает наоборот. Хотя вряд ли сейчас, скорее в марте, думаю что-то изменит текущий расклад и поломает вслед за этим валютный штиль. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой /c/
Вы верите, что я опять планирую угадать с точностью до копейки?
Vitl написав:Когда я заранее даю прогноз. то обычно шучу. чтобы сбить с толку конкурентов .Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.И вот почему...Давайте сначала определимся, ситуация на вал рынке контролируемая или нет.Я считаю, что да.Имеющиеся ресурсы и поддержка мвф, которой я всегда уделял ключевое значение, позволят до определённого времени держать плановые показатели по курсу.Кто считает иначе может дальше не вникать.Так вот, если она контролируемая, тогда не вижу ни одной причины некоторое время обваливать курс.Тут и выборы и погашение долгов(моя теория, что для долга низкий курс удобен для откупа).Т е обвалить ещё успеют. но пока не время.Возможен ещё задёрг вверх до конца месяца, мне не важно был уже максимум или будет, факт в том. что потом скорее всего пойдёт спад.Это всё реально, если не возникнет нечто нердинарное, но тады ой.