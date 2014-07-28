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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1290129112921293
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

:D
всем привет.

:arrow: на 31.01.2019
27.9

если кратко
- нет особых причин для сильного задерга вверх, точнее глобально они как бы есть - но они накапливаются "на потом"...
- резервы достаточные для текущих нужд
- много желающих слить.
- заявления нбу про снижение ставки, значит как бы не видит сильных рисков для гривны
- если широко - то диапазон 27.7 - 28.1.
но это не точно :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:02

Голосування цього етапу завершено?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:08

  Alex2007 написав::D
всем привет.

:arrow: на 31.01.2019
27.9

если кратко
- нет особых причин для сильного задерга вверх, точнее глобально они как бы есть - но они накапливаются "на потом"...
- резервы достаточные для текущих нужд
- много желающих слить.
- заявления нбу про снижение ставки, значит как бы не видит сильных рисков для гривны
- если широко - то диапазон 27.7 - 28.1.

З аргументами абсолютно згоден.
Додам тільки,що свій прогноз я давав не тільки враховуючи ці ж самі аргументи,а ще й спирався на прогнози 6 форумчан,які в 1 турі зайняли місця з 1 по 6.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:29

Все как-то уверовали в умиротворяющую стабильность, и я в том числе )))

Когда так происходит, чаще всего всё бывает наоборот.
Хотя вряд ли сейчас, скорее в марте, думаю что-то изменит текущий расклад и поломает вслед за этим валютный штиль.
Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой /c/
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:43

  prodigy написав:
  Faceless написав: ставлю прогноз на 31.01 - 27.93


однако :mrgreen:
что и даже 27,95 не будет?

Вы верите, что я опять планирую угадать с точностью до копейки? :mrgreen:
  Vitl написав:Когда я заранее даю прогноз. то обычно шучу. чтобы сбить с толку конкурентов :) .Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.И вот почему...Давайте сначала определимся, ситуация на вал рынке контролируемая или нет.Я считаю, что да.Имеющиеся ресурсы и поддержка мвф, которой я всегда уделял ключевое значение, позволят до определённого времени держать плановые показатели по курсу.Кто считает иначе может дальше не вникать.Так вот, если она контролируемая, тогда не вижу ни одной причины некоторое время обваливать курс.Тут и выборы и погашение долгов(моя теория, что для долга низкий курс удобен для откупа).Т е обвалить ещё успеют. но пока не время.Возможен ещё задёрг вверх до конца месяца, мне не важно был уже максимум или будет, факт в том. что потом скорее всего пойдёт спад.Это всё реально, если не возникнет нечто нердинарное, но тады ой.

Поддаешься как и в прошлом году :lol:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:49

Зображення

Тесный вагончик собрался вокруг 27,9. Как бы его не отцепили на полном ходу :mrgreen:

Средний прогноз с 28,53 рухнул на 28,26
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:53

  Faceless написав:
Тесный вагончик собрался вокруг 27,9. Как бы его не отцепили на полном ходу :mrgreen:


Якщо не бомбитимуть Харків або Троєщину,то курс 27.ХХ більш,ніж реальний.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:22

  tea написав:
  Faceless написав:
Тесный вагончик собрался вокруг 27,9. Как бы его не отцепили на полном ходу :mrgreen:


Якщо не бомбитимуть Харків або Троєщину,то курс 27.ХХ більш,ніж реальний.

неоднократно просил вас не шутить на тему бомбежек...это как шутить на тему терактов...я не суеверен, но живем во времена мирового терроризма

п.с. Магнитогорск
не спілкуюсь з порохоботами
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