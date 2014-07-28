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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1291129212931294
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:52

Faceless

Поддаешься как и в прошлом году :lol:
:D
Нет, я с серьёзными намерениями.Сегодня упали на 5 коп.если динамика подтвердится, то даже некоторые коррекции падения не дадут вырасти более.
Как бы за пару недель ещё ниже не ушли.Посмотрим, мы не знаем тактики нбу, пока сдерживает падение доллара.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:00

Faceless
Тесный вагончик собрался вокруг 27,9. Как бы его не отцепили на полном ходу :mrgreen:

Средний прогноз с 28,53 рухнул на 28,26

Т о мы в среднем поверили в укрепление.Остались вопросы.
- ставка и как понижение повлияет
- овгз. будет ли бум в этом году
- гривнедефицит или наоборот, но что то наоборот не наблюдается
- как скоро активизируются аграрии, в последние годы они не ждут снижения курса
- долги VS транши, тут думаю будет приблизительное равновесие, т е будут помогать выплачивать в срок.

Но вся эта игра до поры, вторые выборы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:55

Каким будет курс гривны в 2019 году консенсус-прогноз.
Зображення

источник https://minfin.com.ua/2019/01/18/36394786/
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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  #<1 ... 1291129212931294
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