Faceless
Тесный вагончик собрался вокруг 27,9. Как бы его не отцепили на полном ходу
Средний прогноз с 28,53 рухнул на 28,26
Т о мы в среднем поверили в укрепление.Остались вопросы.
- ставка и как понижение повлияет
- овгз. будет ли бум в этом году
- гривнедефицит или наоборот, но что то наоборот не наблюдается
- как скоро активизируются аграрии, в последние годы они не ждут снижения курса
- долги VS транши, тут думаю будет приблизительное равновесие, т е будут помогать выплачивать в срок.
Но вся эта игра до поры, вторые выборы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.