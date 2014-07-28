Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:39

prodigy написав: Vitl написав: Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.Ну ладно я там выбился из колеи. может лишнего употребил или поддался.Но сразу за мной 27,90-95.Да такие курсы уже продавали сегодня в Киеве, Одессе, не говоря за Черновцы...уже сегодня

Да, в конце года может и на 30 + попрём, но тож ещё долго. Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.Ну ладно я там выбился из колеи. может лишнего употребилили поддался.Но сразу за мной 27,90-95.Да такие курсы уже продавали сегодня в Киеве, Одессе, не говоря за Черновцы...уже сегодняДа, в конце года может и на 30 + попрём, но тож ещё долго.



высокие курсы-это сильная гривна?

значит уверовали в стабильность (по крайней мере до конца месяца)

я тоже уверовал, что до марта ниже 28,30 гривна не упадет высокие курсы-это сильная гривна?значит уверовали в стабильность (по крайней мере до конца месяца)я тоже уверовал, что до марта ниже 28,30 гривна не упадет

Высокие курсы - это доллара.Я конечно не хочу особо задавать риторический вопрос - на чём гривна упадёт.Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день.Но однако сезонность, пусть даже в искажённом и зарегулированном виде. никто пока не отменял, и в результате гривна . возможно начала тренд на укрепление до валютной осени.Возможно ещё и нет. может всплесками будут попытки на север, но уже маловероятно.Спросишь - почему, долги в ярдах отдавать с высоким курсом некомфортно однако...там же в бюджете на долги опр сумма заложена, вот и танцуем отсюда.Опять, как ранее писал. всё это при условии. что власть имеет сейчас средства и возможность регулировать - манипулировать курс(ом).