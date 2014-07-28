Нет, я с серьёзными намерениями.Сегодня упали на 5 коп.если динамика подтвердится, то даже некоторые коррекции падения не дадут вырасти более. Как бы за пару недель ещё ниже не ушли.Посмотрим, мы не знаем тактики нбу, пока сдерживает падение доллара.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Faceless Тесный вагончик собрался вокруг 27,9. Как бы его не отцепили на полном ходу
Средний прогноз с 28,53 рухнул на 28,26
Т о мы в среднем поверили в укрепление.Остались вопросы. - ставка и как понижение повлияет - овгз. будет ли бум в этом году - гривнедефицит или наоборот, но что то наоборот не наблюдается - как скоро активизируются аграрии, в последние годы они не ждут снижения курса - долги VS транши, тут думаю будет приблизительное равновесие, т е будут помогать выплачивать в срок.
Но вся эта игра до поры, вторые выборы...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.Ну ладно я там выбился из колеи. может лишнего употребил или поддался.Но сразу за мной 27,90-95.Да такие курсы уже продавали сегодня в Киеве, Одессе, не говоря за Черновцы...уже сегодня Да, в конце года может и на 30 + попрём, но тож ещё долго.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.Ну ладно я там выбился из колеи. может лишнего употребил или поддался.Но сразу за мной 27,90-95.Да такие курсы уже продавали сегодня в Киеве, Одессе, не говоря за Черновцы...уже сегодня Да, в конце года может и на 30 + попрём, но тож ещё долго.
высокие курсы-это сильная гривна? значит уверовали в стабильность (по крайней мере до конца месяца) я тоже уверовал, что до марта ниже 28,30 гривна не упадет
Vitl написав:Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.Ну ладно я там выбился из колеи. может лишнего употребил или поддался.Но сразу за мной 27,90-95.Да такие курсы уже продавали сегодня в Киеве, Одессе, не говоря за Черновцы...уже сегодня Да, в конце года может и на 30 + попрём, но тож ещё долго.
высокие курсы-это сильная гривна? значит уверовали в стабильность (по крайней мере до конца месяца) я тоже уверовал, что до марта ниже 28,30 гривна не упадет
Высокие курсы - это доллара.Я конечно не хочу особо задавать риторический вопрос - на чём гривна упадёт.Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день.Но однако сезонность, пусть даже в искажённом и зарегулированном виде. никто пока не отменял, и в результате гривна . возможно начала тренд на укрепление до валютной осени.Возможно ещё и нет. может всплесками будут попытки на север, но уже маловероятно.Спросишь - почему, долги в ярдах отдавать с высоким курсом некомфортно однако...там же в бюджете на долги опр сумма заложена, вот и танцуем отсюда.Опять, как ранее писал. всё это при условии. что власть имеет сейчас средства и возможность регулировать - манипулировать курс(ом).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.Ну ладно я там выбился из колеи. может лишнего употребил или поддался.Но сразу за мной 27,90-95.Да такие курсы уже продавали сегодня в Киеве, Одессе, не говоря за Черновцы...уже сегодня Да, в конце года может и на 30 + попрём, но тож ещё долго.
Ну торік 310118 було 27,9, а в травні 2018 - 26. Не вірю, що покращення вже настало, і в цьому році буде сильно дешевше, чим торік, наприклад, 310119 по 27, а в травні по 25.
Що до першої п'ятірки, там прогнози в рамках 27,9-28,32. Я в тренді.
Vitl написав:Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день
есть один признак который обычно предшествует девальвации - рост депозитных ставок в гривне. Не знаю как это работает, видимо народ снимает гривну и меняет на доллары и в банках образовывается дефицит. Речь идёт о коротких депозитах (3-6 мес). За Аккордом буквально вчера сразу несколько банков начали давать 18% на коротком периоде. Традиционно депозиты 3-6 мес шли под 12-14%.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz