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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1293129412951296>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:35

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день
есть один признак который обычно предшествует девальвации - рост депозитных ставок в гривне. Не знаю как это работает, видимо народ снимает гривну и меняет на доллары и в банках образовывается дефицит. Речь идёт о коротких депозитах (3-6 мес). За Аккордом буквально вчера сразу несколько банков начали давать 18% на коротком периоде. Традиционно депозиты 3-6 мес шли под 12-14%.


у банков сейчас дефицит ликвидности(накупили ОВГЗ, нечем работать)
рефинанс под 20% у НБУ или депозит у населения под 18%
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:рефинанс под 20% у НБУ или депозит у населения под 18%
рефинанс под 20% уже давно, а ставки 18% сравнительно недавно. Явно чувствуется дефицит бумаги в банках.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:08

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день
есть один признак который обычно предшествует девальвации - рост депозитных ставок в гривне. Не знаю как это работает, видимо народ снимает гривну и меняет на доллары и в банках образовывается дефицит. Речь идёт о коротких депозитах (3-6 мес). За Аккордом буквально вчера сразу несколько банков начали давать 18% на коротком периоде. Традиционно депозиты 3-6 мес шли под 12-14%.


Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов.
Раньше он предшествовал обвалу в 2014 и 2008 годах:
Однако главное, чем отметился украинский депозитный рынок в 2013 году – это рекордный прирост объема гривневых вкладов: плюс 67,8 миллиарда гривен, по данным НБУ за первые 11 месяцев. Для сравнения: за весь 2012 год гривневые сбережения украинцев в банках выросли на 26,2 миллиарда гривен. А предыдущий рекордный показатель был за 2007 годом – плюс 42,5 миллиарда гривен на депозитах в национальной валюте.

http://www.prostobank.ua/depozity/stati ... a_2013_god

Для сравнения в 2018-м объем гривневых депозитов вырос на 14.5% до 268,9 млрд грн.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
В 2017-м был рост на 19.4%:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=62483524
MaximS
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:58

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день
есть один признак который обычно предшествует девальвации - рост депозитных ставок в гривне. Не знаю как это работает, видимо народ снимает гривну и меняет на доллары и в банках образовывается дефицит. Речь идёт о коротких депозитах (3-6 мес). За Аккордом буквально вчера сразу несколько банков начали давать 18% на коротком периоде. Традиционно депозиты 3-6 мес шли под 12-14%.


Какие банки, интересно.
Игра с овгз, народ мало влияет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Вітаю всіх з Хрещенням Господнім. І з закінченням періоду нвоворічно-різдвяних свят. Завтра закінчиться український ромадан.
Тепер трішки по темі:
- не зважаючи на період свят і затишшя в країні, всі січневі внутрішні перепозичення закрили успішно (хоч суми там були не смішні), хто конче не хотів перевкластися тим дали тихо і успішно вийти ще й з курсовим профітом (щоб нікого не образити)
- надлишкова ліквідність звязується десятками млрд через депосертифікати регулятора
- на стабільному курсі підприємства воліють вільну грн на депозит пристроїти а не за валютою ганятися. Та й фізичні особи сотні млн грн несуть на депозити не конвертуючись у валюту (про все це раніше писав)
Все виглядає на те, що для курсу грн все визначено і нас очікує впевнений спуск в південному напрямку з випереджаючим графіком і ніякими навіть 28 в кінці січня не світить. Але завжди мають місце нюанси. Розглянемо їх:
- уже згадане закінчення укрромадану і активізація бізнес процесів повинно трішки затримати тенденцію і дати малий шанс долару.
- китайський новий рік, який цього року припадає на період з 5 по 20 лютого і офіційними вихідними в Китаї з 4 по 10 лютого (а насправді гуляти будуть від 1 і до 20 точно). Для закупівлі і відправки товару до початку лютого якраз з понеділка і треба буде робити передоплати чи оплати (це вже в кого як) і це має створити певний попит на валюту. Крім того, маємо накладку з одним з найпотужніших комерційно-маркетингових проектів - днем святого Валентина. І більшість святкового непотребу треба замовити саме зараз.
- ПДВ, яке активно затримується виробникам уже другий місяць. Ідуть вибори і середній та великий бізнес дратувати не пасує, колись краник відкрити прийдеться. Враховуючи, що перший тур в березні - лютий може бути запізно.
Тому, не відкидаю варіант пожвавлення в останні дні січня і не думаю, що 28 так легко здасться...
Всім міцного здоровя і проводьте більше часу з рідними, не все те золото що блищить...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Какие банки, интересно.

http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
https://www.mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/?gclid=CjwKCAiAsoviBRAoEiwATm8OYHEkDZ5QfHg0gli3JQCPlvCsLZB8XqRyetvvEbkszL9ygFPZTvTL9xoCwJQQAvD_BwE
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:18

  Vitl написав:Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.

дал скорее хотелку, а возле 28 действительно тесновато...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:23



Да, есть такое дело.Думаю, что конкуренция заставит многих приподняться.Те, что покруче всё равно будут вынуждены поднять, чтобы отставать не более 0,5-1%.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:24

  Vitl написав:
Да, есть такое дело.Думаю, что конкуренция заставит многих приподняться.Те, что покруче всё равно будут вынуждены поднять, чтобы отставать не более 0,5-1%.

выглядит как гривнедефицит. Поэтому гривна "укрепляется". Куда прыгнет курс если гривнедефицит исчезнет? Конечно это не вопрос ближайшего будущего но рост минималки, пенсий и прочие подачки рано или поздно окажутся на валютном рынке.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:28

  чик написав:
  Vitl написав:Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.

дал скорее хотелку, а возле 28 действительно тесновато...


Как сам считаю, так и Орест написал, что 28 быстро может не сдаться.Но лёд тронулся на юг , это видно.Кто раньше увидел и понял, кто позже.Даже сегодняшние курсы на неск коп меньше, несмотря на закрытые банки.Сценариев тут очень много.Например.
1 - идём сезонно вниз и по пути возникает что то, создающее панику с последствием незапланированного роста до 29-30(как в ноябре)
2 - идём вниз сезонно без п1. тогда 26ХХ маловероятно, но до 27 можно и дойти
3 - нбу обещал сглаживать и сезонные колебания, т о от 28 далеко можем и не отходить, особенно с учётом бюджетного 28,2
Ну и ещё можно что угодно предположить, всё будет зависеть от возникающих вводных по ходу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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