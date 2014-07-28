Додано: Суб 19 січ, 2019 11:59

Вітаю всіх з Хрещенням Господнім. І з закінченням періоду нвоворічно-різдвяних свят. Завтра закінчиться український ромадан.

Тепер трішки по темі:

- не зважаючи на період свят і затишшя в країні, всі січневі внутрішні перепозичення закрили успішно (хоч суми там були не смішні), хто конче не хотів перевкластися тим дали тихо і успішно вийти ще й з курсовим профітом (щоб нікого не образити)

- надлишкова ліквідність звязується десятками млрд через депосертифікати регулятора

- на стабільному курсі підприємства воліють вільну грн на депозит пристроїти а не за валютою ганятися. Та й фізичні особи сотні млн грн несуть на депозити не конвертуючись у валюту (про все це раніше писав)

Все виглядає на те, що для курсу грн все визначено і нас очікує впевнений спуск в південному напрямку з випереджаючим графіком і ніякими навіть 28 в кінці січня не світить. Але завжди мають місце нюанси. Розглянемо їх:

- уже згадане закінчення укрромадану і активізація бізнес процесів повинно трішки затримати тенденцію і дати малий шанс долару.

- китайський новий рік, який цього року припадає на період з 5 по 20 лютого і офіційними вихідними в Китаї з 4 по 10 лютого (а насправді гуляти будуть від 1 і до 20 точно). Для закупівлі і відправки товару до початку лютого якраз з понеділка і треба буде робити передоплати чи оплати (це вже в кого як) і це має створити певний попит на валюту. Крім того, маємо накладку з одним з найпотужніших комерційно-маркетингових проектів - днем святого Валентина. І більшість святкового непотребу треба замовити саме зараз.

- ПДВ, яке активно затримується виробникам уже другий місяць. Ідуть вибори і середній та великий бізнес дратувати не пасує, колись краник відкрити прийдеться. Враховуючи, що перший тур в березні - лютий може бути запізно.

Тому, не відкидаю варіант пожвавлення в останні дні січня і не думаю, що 28 так легко здасться...

Всім міцного здоровя і проводьте більше часу з рідними, не все те золото що блищить...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.