Vitl написав:Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день
есть один признак который обычно предшествует девальвации - рост депозитных ставок в гривне. Не знаю как это работает, видимо народ снимает гривну и меняет на доллары и в банках образовывается дефицит. Речь идёт о коротких депозитах (3-6 мес). За Аккордом буквально вчера сразу несколько банков начали давать 18% на коротком периоде. Традиционно депозиты 3-6 мес шли под 12-14%.
у банков сейчас дефицит ликвидности(накупили ОВГЗ, нечем работать) рефинанс под 20% у НБУ или депозит у населения под 18%
Vitl написав:Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день
есть один признак который обычно предшествует девальвации - рост депозитных ставок в гривне. Не знаю как это работает, видимо народ снимает гривну и меняет на доллары и в банках образовывается дефицит. Речь идёт о коротких депозитах (3-6 мес). За Аккордом буквально вчера сразу несколько банков начали давать 18% на коротком периоде. Традиционно депозиты 3-6 мес шли под 12-14%.
Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов. Раньше он предшествовал обвалу в 2014 и 2008 годах:
Однако главное, чем отметился украинский депозитный рынок в 2013 году – это рекордный прирост объема гривневых вкладов: плюс 67,8 миллиарда гривен, по данным НБУ за первые 11 месяцев. Для сравнения: за весь 2012 год гривневые сбережения украинцев в банках выросли на 26,2 миллиарда гривен. А предыдущий рекордный показатель был за 2007 годом – плюс 42,5 миллиарда гривен на депозитах в национальной валюте.
Vitl написав:Сам знаю. что это что то может нарисоваться из за угла в любой день
есть один признак который обычно предшествует девальвации - рост депозитных ставок в гривне. Не знаю как это работает, видимо народ снимает гривну и меняет на доллары и в банках образовывается дефицит. Речь идёт о коротких депозитах (3-6 мес). За Аккордом буквально вчера сразу несколько банков начали давать 18% на коротком периоде. Традиционно депозиты 3-6 мес шли под 12-14%.
Какие банки, интересно. Игра с овгз, народ мало влияет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вітаю всіх з Хрещенням Господнім. І з закінченням періоду нвоворічно-різдвяних свят. Завтра закінчиться український ромадан. Тепер трішки по темі: - не зважаючи на період свят і затишшя в країні, всі січневі внутрішні перепозичення закрили успішно (хоч суми там були не смішні), хто конче не хотів перевкластися тим дали тихо і успішно вийти ще й з курсовим профітом (щоб нікого не образити) - надлишкова ліквідність звязується десятками млрд через депосертифікати регулятора - на стабільному курсі підприємства воліють вільну грн на депозит пристроїти а не за валютою ганятися. Та й фізичні особи сотні млн грн несуть на депозити не конвертуючись у валюту (про все це раніше писав) Все виглядає на те, що для курсу грн все визначено і нас очікує впевнений спуск в південному напрямку з випереджаючим графіком і ніякими навіть 28 в кінці січня не світить. Але завжди мають місце нюанси. Розглянемо їх: - уже згадане закінчення укрромадану і активізація бізнес процесів повинно трішки затримати тенденцію і дати малий шанс долару. - китайський новий рік, який цього року припадає на період з 5 по 20 лютого і офіційними вихідними в Китаї з 4 по 10 лютого (а насправді гуляти будуть від 1 і до 20 точно). Для закупівлі і відправки товару до початку лютого якраз з понеділка і треба буде робити передоплати чи оплати (це вже в кого як) і це має створити певний попит на валюту. Крім того, маємо накладку з одним з найпотужніших комерційно-маркетингових проектів - днем святого Валентина. І більшість святкового непотребу треба замовити саме зараз. - ПДВ, яке активно затримується виробникам уже другий місяць. Ідуть вибори і середній та великий бізнес дратувати не пасує, колись краник відкрити прийдеться. Враховуючи, що перший тур в березні - лютий може бути запізно. Тому, не відкидаю варіант пожвавлення в останні дні січня і не думаю, що 28 так легко здасться... Всім міцного здоровя і проводьте більше часу з рідними, не все те золото що блищить...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Vitl написав: Да, есть такое дело.Думаю, что конкуренция заставит многих приподняться.Те, что покруче всё равно будут вынуждены поднять, чтобы отставать не более 0,5-1%.
выглядит как гривнедефицит. Поэтому гривна "укрепляется". Куда прыгнет курс если гривнедефицит исчезнет? Конечно это не вопрос ближайшего будущего но рост минималки, пенсий и прочие подачки рано или поздно окажутся на валютном рынке.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Vitl написав:Только вчера проголосовали и честно не пойму. почему многие дали такие высокие курсы.
дал скорее хотелку, а возле 28 действительно тесновато...
Как сам считаю, так и Орест написал, что 28 быстро может не сдаться.Но лёд тронулся на юг , это видно.Кто раньше увидел и понял, кто позже.Даже сегодняшние курсы на неск коп меньше, несмотря на закрытые банки.Сценариев тут очень много.Например. 1 - идём сезонно вниз и по пути возникает что то, создающее панику с последствием незапланированного роста до 29-30(как в ноябре) 2 - идём вниз сезонно без п1. тогда 26ХХ маловероятно, но до 27 можно и дойти 3 - нбу обещал сглаживать и сезонные колебания, т о от 28 далеко можем и не отходить, особенно с учётом бюджетного 28,2 Ну и ещё можно что угодно предположить, всё будет зависеть от возникающих вводных по ходу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.