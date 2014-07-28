похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:15
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