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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1293129412951296
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  MaximS написав:Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов.
Раньше он предшествовал обвалу в 2014 и 2008 годах:

похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:15

  Vitl написав:2 - идём вниз сезонно без п1. тогда 26ХХ маловероятно, но до 27 можно и дойти

Еге ж, у Європах і Америках зараз шалений попит на українські проліски, дають кошик долярів за кошик пролісків.
Таким чином, кошики з валютою ніде подіти, 27 наше все, а може й 26хх.
:lol:
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