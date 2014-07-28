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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1293129412951296
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 12:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  MaximS написав:Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов.
Раньше он предшествовал обвалу в 2014 и 2008 годах:

похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:15

  Vitl написав:2 - идём вниз сезонно без п1. тогда 26ХХ маловероятно, но до 27 можно и дойти

Еге ж, у Європах і Америках зараз шалений попит на українські проліски, дають кошик долярів за кошик пролісків.
Таким чином, кошики з валютою ніде подіти, 27 наше все, а може й 26хх.
:lol:
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 15:40

Vitl
Перес радив до тебе звернутись з цим:
... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:19

  Долярчик написав:Vitl
Перес радив до тебе звернутись з цим:
... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!

На сколько мне известно, то это одно из его(Переса) прозвищ.Может это ему Орест придумал.Я не обращаю внимания.А он просто ему назад перепасовывает.Заметь, ни я ни Орест его не трогали.Тем более праздник.Я тут сто раз всем и модераторам в т ч объясняю, что мы нормальные люди форумчане первыми никого не оскорбляем и не провоцируем.А вот у кого чешется язык или руки, должны отвечать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:40

  vitaliian написав:
  MaximS написав:Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов.
Раньше он предшествовал обвалу в 2014 и 2008 годах:

похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.


Я этот факт часто пытаюсь понять и никак не могу.Можно сто тыщ объяснений придумывать. но как сотни ярдов гривен лежат на депозитах и владельцам пофиг курсовые колебания. я не могу вкурить.Нет, некоторым конечно не пофиг. но эта небольшая часть от всех, эти снимают, ковертируют, перевкладывают.А масса просто лежит, лонгируется, спит :) Одно простое пояснение - народ финансово не грамотный, я заробляю в грывне и мене не нада другие гроши.Проценты многие считают в гривне, в смысле доходы.А то, что в валюте это может быть даже убыток они не подозревают или игнорируют.Я тут пытался образумить нескольких неучей, но тщетно.Просто люди сейчас в большинстве тупорылые и невежественные и даже хороший совет не хотят выслушать. все всё знают и все всё умеют.А на самом деле последние лохи в массе.
Продолжение первой причины это безисходность и риск.Им ввиду то. что многие не имеют возможности по другому заработать, но имеют сбережения.Ложить депо в алюте может только шизик. под 2-3% отдать деньги с риском не получить их обратно или гривной по курсу с задержкой когда курс уже может убежать далеко.Ну и люди вынуждены ложиить на депо даже зная о рисках. но деваться некуда, тем более что риски не всегда срабатывают.Вот последние пару лет коридор курса стабилен.
Был несколько лет назад момент, что я хвалил общий рост финансовой грамотности и тут на форуме писал эти слова и утверждал, что наш форум это один из основных источников повышения этой грамотности.Но последние годы чувствуется опять деградация, люди отупели, устали, зашились в проблемах, поэтому допускают много ошибок.Ну и уроки быстро забываются.Если я долларами пользуюсь с 80х годов. тоя прекрасно понимаю как идёт динамика.если я получал от фгвфл компенсацию за несколько банкротств, в т ч гривнами за доллары. то я понимаю убытки которые я потерпел.А многие не имеют опыта и море по колено.Ну ничего, глупцы не учатся на чужих ошибках им свои нужны.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45

Vitl Що ж ти такий боягуз наче заєць, і пишеш неправду. Кинути посилання на твій допис. От за що тебе поважати? Скажи мені, як був ти нишпоркою так і залишишся нею, майстром п*яти лизати. Тьфу. :mrgreen:ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 19 січ, 2019 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:народ финансово не грамотный
В своём выборе большинство ориентируется на лидера мнений. Им может быть сосед, бабушка в очереди в поликлинике или зомбоящик. Кто помоложе ищут лидера мнений в соц.сетях или в своих локальных группах. Интересно, что лидер мнений далеко не всегда компетентный человек. Тем не менее их авторитет общепризнанный (или кажется таковым).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:51

  Vitl написав:
  Долярчик написав:Vitl
Перес радив до тебе звернутись з цим:
... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!

На сколько мне известно, то это одно из его(Переса) прозвищ.Может это ему Орест придумал.Я не обращаю внимания.А он просто ему назад перепасовывает.Заметь, ни я ни Орест его не трогали.Тем более праздник.Я тут сто раз всем и модераторам в т ч объясняю, что мы нормальные люди форумчане первыми никого не оскорбляем и не провоцируем.А вот у кого чешется язык или руки, должны отвечать.

Дякую, мені вже тут і в приваті підказали, що то Перес СВОЮ кличку переадресував!
....хитрий,однако! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:02

Долярчик

Ты ба як вин ще огрызается. Вот ты свидетель. что я с ним ласково. а он грубит.зачем не пойму.Я сочувствую таким людям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:03

  Перес де Куэльяр написав:Vitl Що ж ти такий боягуз наче заєць, і пишеш неправду. Кинути посилання на твій допис. От за що тебе поважати? Скажи мені, як був ти нишпоркою так і залишишся нею, майстром п*яти лизати. Тьфу. :mrgreen:ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

:arrow:

Модератор, посчитай сколько раз этот форумчанин написал оскорбление другого участника.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1293129412951296
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