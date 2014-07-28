похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:15
Додано: Суб 19 січ, 2019 15:40
Vitl
Перес радив до тебе звернутись з цим:
... а можна розтлумачити для всіх форумчан, чому Ореста прозвали Ебанітовим?
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:19
На сколько мне известно, то это одно из его(Переса) прозвищ.Может это ему Орест придумал.Я не обращаю внимания.А он просто ему назад перепасовывает.Заметь, ни я ни Орест его не трогали.Тем более праздник.Я тут сто раз всем и модераторам в т ч объясняю, что мы нормальные люди форумчане первыми никого не оскорбляем и не провоцируем.А вот у кого чешется язык или руки, должны отвечать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:40
Я этот факт часто пытаюсь понять и никак не могу.Можно сто тыщ объяснений придумывать. но как сотни ярдов гривен лежат на депозитах и владельцам пофиг курсовые колебания. я не могу вкурить.Нет, некоторым конечно не пофиг. но эта небольшая часть от всех, эти снимают, ковертируют, перевкладывают.А масса просто лежит, лонгируется, спит Одно простое пояснение - народ финансово не грамотный, я заробляю в грывне и мене не нада другие гроши.Проценты многие считают в гривне, в смысле доходы.А то, что в валюте это может быть даже убыток они не подозревают или игнорируют.Я тут пытался образумить нескольких неучей, но тщетно.Просто люди сейчас в большинстве тупорылые и невежественные и даже хороший совет не хотят выслушать. все всё знают и все всё умеют.А на самом деле последние лохи в массе.
Продолжение первой причины это безисходность и риск.Им ввиду то. что многие не имеют возможности по другому заработать, но имеют сбережения.Ложить депо в алюте может только шизик. под 2-3% отдать деньги с риском не получить их обратно или гривной по курсу с задержкой когда курс уже может убежать далеко.Ну и люди вынуждены ложиить на депо даже зная о рисках. но деваться некуда, тем более что риски не всегда срабатывают.Вот последние пару лет коридор курса стабилен.
Был несколько лет назад момент, что я хвалил общий рост финансовой грамотности и тут на форуме писал эти слова и утверждал, что наш форум это один из основных источников повышения этой грамотности.Но последние годы чувствуется опять деградация, люди отупели, устали, зашились в проблемах, поэтому допускают много ошибок.Ну и уроки быстро забываются.Если я долларами пользуюсь с 80х годов. тоя прекрасно понимаю как идёт динамика.если я получал от фгвфл компенсацию за несколько банкротств, в т ч гривнами за доллары. то я понимаю убытки которые я потерпел.А многие не имеют опыта и море по колено.Ну ничего, глупцы не учатся на чужих ошибках им свои нужны.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:45
Vitl Що ж ти такий боягуз наче заєць, і пишеш неправду. Кинути посилання на твій допис. От за що тебе поважати? Скажи мені, як був ти нишпоркою так і залишишся нею, майстром п*яти лизати. Тьфу. ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 19 січ, 2019 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
В своём выборе большинство ориентируется на лидера мнений. Им может быть сосед, бабушка в очереди в поликлинике или зомбоящик. Кто помоложе ищут лидера мнений в соц.сетях или в своих локальных группах. Интересно, что лидер мнений далеко не всегда компетентный человек. Тем не менее их авторитет общепризнанный (или кажется таковым).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:51
Дякую, мені вже тут і в приваті підказали, що то Перес СВОЮ кличку переадресував!
....хитрий,однако!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:02
Долярчик
Ты ба як вин ще огрызается. Вот ты свидетель. что я с ним ласково. а он грубит.зачем не пойму.Я сочувствую таким людям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:03
Модератор, посчитай сколько раз этот форумчанин написал оскорбление другого участника.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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