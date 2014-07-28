Додано: Суб 19 січ, 2019 17:40

vitaliian написав: MaximS написав: Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов.

Раньше он предшествовал обвалу в 2014 и 2008 годах: Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов.Раньше он предшествовал обвалу в 2014 и 2008 годах:

похоже на решение кинуть как можно больше народу...

Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев. похоже на решение кинуть как можно больше народу...Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.

Я этот факт часто пытаюсь понять и никак не могу.Можно сто тыщ объяснений придумывать. но как сотни ярдов гривен лежат на депозитах и владельцам пофиг курсовые колебания. я не могу вкурить.Нет, некоторым конечно не пофиг. но эта небольшая часть от всех, эти снимают, ковертируют, перевкладывают.А масса просто лежит, лонгируется, спитОдно простое пояснение - народ финансово не грамотный, я заробляю в грывне и мене не нада другие гроши.Проценты многие считают в гривне, в смысле доходы.А то, что в валюте это может быть даже убыток они не подозревают или игнорируют.Я тут пытался образумить нескольких неучей, но тщетно.Просто люди сейчас в большинстве тупорылые и невежественные и даже хороший совет не хотят выслушать. все всё знают и все всё умеют.А на самом деле последние лохи в массе.Продолжение первой причины это безисходность и риск.Им ввиду то. что многие не имеют возможности по другому заработать, но имеют сбережения.Ложить депо в алюте может только шизик. под 2-3% отдать деньги с риском не получить их обратно или гривной по курсу с задержкой когда курс уже может убежать далеко.Ну и люди вынуждены ложиить на депо даже зная о рисках. но деваться некуда, тем более что риски не всегда срабатывают.Вот последние пару лет коридор курса стабилен.Был несколько лет назад момент, что я хвалил общий рост финансовой грамотности и тут на форуме писал эти слова и утверждал, что наш форум это один из основных источников повышения этой грамотности.Но последние годы чувствуется опять деградация, люди отупели, устали, зашились в проблемах, поэтому допускают много ошибок.Ну и уроки быстро забываются.Если я долларами пользуюсь с 80х годов. тоя прекрасно понимаю как идёт динамика.если я получал от фгвфл компенсацию за несколько банкротств, в т ч гривнами за доллары. то я понимаю убытки которые я потерпел.А многие не имеют опыта и море по колено.Ну ничего, глупцы не учатся на чужих ошибках им свои нужны.