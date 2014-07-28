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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1294129512961297
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:49

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:Vitl Що ж ти такий боягуз наче заєць, і пишеш неправду. Кинути посилання на твій допис. От за що тебе поважати? Скажи мені, як був ти нишпоркою так і залишишся нею, майстром п*яти лизати. Тьфу. :mrgreen:ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

:arrow:

Модератор, посчитай сколько раз этот форумчанин написал оскорбление другого участника.
До Модераторів треба хоч з Повагою звертатись, на Ви, якщо просиш, невігласе, та вивчи українску мову, щоб деякі слова тобі не вбачалися образливими. А так, це виглядає ось так :D :D :D
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:07

Перес де Куэльяр

Я модератора ни о чём не прошу. он знает сам что делать.А с тобой прикалываюсь, чего ты не понимаешь до сих пор.Даже смешно.Что тебе нужно. спровоцировать чтоб я тебя послал :) А я не поддаюсь.а зачем все и так знают что уже.Тебя и так убогим все считают что тут что там.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:16

Vitl
Модератор, посчитай сколько раз

Я модератора ни о чём не прошу. он знает сам

Яка головонька, така й розмовонька. Про що можна вести дискусію, якщо за свої слова не несуть відповідальності, про який тоді конструктив може йти річ від співрозмовника. І на таких дрібницях, яких згодом стає більше, людина втрачає довіру і ставлення до себе в цілому. :mrgreen: Про що це я, мабуть не за адресою, вже все тут давно зрозуміло з ким маю справу. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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