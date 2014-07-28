До Модераторів треба хоч з Повагою звертатись, на Ви, якщо просиш, невігласе, та вивчи українску мову, щоб деякі слова тобі не вбачалися образливими. А так, це виглядає ось такVitl написав:Перес де Куэльяр написав:Vitl Що ж ти такий боягуз наче заєць, і пишеш неправду. Кинути посилання на твій допис. От за що тебе поважати? Скажи мені, як був ти нишпоркою так і залишишся нею, майстром п*яти лизати. Тьфу. ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Модератор, посчитай сколько раз этот форумчанин написал оскорбление другого участника.