Vitl
Модератор, посчитай сколько раз
Я модератора ни о чём не прошу. он знает сам
Яка головонька, така й розмовонька.
Про що можна вести дискусію, якщо за свої слова не несуть відповідальності. По два рази дають своє прогнозування курсу в загальну таблицю, змінюючи цифру і це вважається НОРМА, тобто слово сказав - слово забрав, а як тоді інші?
Про який тоді конструктив може йти річ від співрозмовника. І на таких дрібницях, яких згодом стає більше, людина втрачає довіру і ставлення до себе в цілому.
І до речі, ти ж разом з Орестом відшукуєш, що ж написав Перес, бо без мене вам тут і накнопати нема про що по темі, тому слідкуй і поважай, бо забуваєш хто тобі хлібець кидає у вигляді курсового руху, а в повітрі лапті ви майстри перевзувати, сьогодні одне, а завтра інше, мені інколи аж смішно читати, перегорнувши сторінку дві назад. Це говорить за вашу некоипетентність у розумінні правильного аналізу валютного ринку. А в дублюванні цікавих думок з контексту, багато розуму не треба.