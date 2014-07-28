Додано: Суб 19 січ, 2019 22:28

Було б смішно якби не було так сумно. Складається враження, що організатори цього шоу абсолютно не уявляють собі наслідків. А end уже не за горами і він далеко не happy.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.