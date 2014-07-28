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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:49
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:07
Перес де Куэльяр
Я модератора ни о чём не прошу. он знает сам что делать.А с тобой прикалываюсь, чего ты не понимаешь до сих пор.Даже смешно.Что тебе нужно. спровоцировать чтоб я тебя послал
А я не поддаюсь.а зачем все и так знают что уже.Тебя и так убогим все считают что тут что там.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 19 січ, 2019 20:16
Vitl
Модератор, посчитай сколько раз
Я модератора ни о чём не прошу. он знает сам
Яка головонька, така й розмовонька.
Про що можна вести дискусію, якщо за свої слова не несуть відповідальності. По два рази дають своє прогнозування курсу в загальну таблицю, змінюючи цифру і це вважається НОРМА, тобто слово сказав - слово забрав, а як тоді інші?
Про який тоді конструктив може йти річ від співрозмовника. І на таких дрібницях, яких згодом стає більше, людина втрачає довіру і ставлення до себе в цілому.
І до речі, ти ж разом з Орестом відшукуєш, що ж написав Перес, тому слідкуй і поважай, бо забуваєш хто тобі краєць "хліба" кидає у вигляді прогнозування курсового руху
А в повітрі лапті ви майстри перевзувати, сьогодні одне, а завтра інше, мені інколи аж смішно читати, перегорнувши сторінку дві назад. Це говорить за вашу некоипетентність у розумінні правильного аналізу валютного ринку. А в дублюванні цікавих думок з контексту і обговорювати тут, багато розуму не треба.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Суб 19 січ, 2019 23:36, всього редагувалось 2 разів.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 19 січ, 2019 22:28
Було б смішно якби не було так сумно. Складається враження, що організатори цього шоу абсолютно не уявляють собі наслідків. А end уже не за горами і він далеко не happy.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Суб 19 січ, 2019 23:03
orest написав:
Було б смішно якби не було так сумно. Складається враження, що організатори цього шоу абсолютно не уявляють собі наслідків. А end уже не за горами і він далеко не happy.
Я розумію Ваш натяк, це яке по рахунку "остаточне прощавай"? Ви вже давно по відчуттям прийняли курс.com, з*являєтесь на фінансах раз на тиждень, Вам мабуть стало не цікаво. Плюсів мало ставити почали, та й на промахи вже натякають навіть з кагорти постійної підтримки. А я тут знаходжусь кожен день і кожен час і мені не потрібні Ваші перекази своїми словами "зелених букв", я сам вмію читати Поважного ДС і приймати власні рішення, а також думки. От Ви нам про китайський НР, ліс кругляк, осінньою концервацією, дітей в школу, і як це ВСЕ вплине на курсову динаміку. Вам самому хоч не смішно? Не всі ж дурні тут. Ви можете конструктивно з доказами оперувати мені? Чи тільки тиск суспільства на жалість до Вас, гадаєте врятує? Я знаю Ваш психостан, тому прошу.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Суб 19 січ, 2019 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 19 січ, 2019 23:41
На Курсі я не зявляюся частіше ніж тут. Кожне повідомлення написане там адаптоване і дубльоване сюди. Кожну свою думку я пишу по власній добрій волі без жодної винагороди і сам вирішую де і коли писати. Головна проблема не в тому де я пишу, проблема в тому, що на Курсі, на Мінфіні десятки тих, хто десять і більше років тому складав неперевершений колектив фінансів. І пішли звідси вони не по добрій волі. Їх вижили звідси. Після чого, в один прекрасний момент Дафна пропала. Сталося так, що зявилися Сибарит, Искатель, залишився і вийшов на якісно новий рівень zzzzzz (ще до недавна був Навуходоносор) і ще кілька адекватних думаючих дописувачів (багато з яких більше пише тут). І ось знову історія повторюється. Зустрічав незадоволені коментарі згадуваних вище гуру з Контексту, яких навала офтопу і профанства дратує. Переглядаю форуми один-два рази в тиждень. Контекст тільки по трьох озвучених авторах (відповідно, бачу інших, якщо обрані когосьцитують-відповідають), більше там немає що читати. Вишукувати там без фільтру щось марно, бо навалюєте за день з ескортом велику купу, в якій щось цінного відшукати дуже важко. Що станеться з Контекстом, коли виживуть знову всіх? Заміна явно слабенька поки. А вже зараз сусідні ресурси за рівнем учасників і проблематикою дискусій значно сильніші. До речі, власне через рівень, на Курсі Ваші профільні здібності оцінили адекватно і швидко. Уже не хочеться там писати?
Я не складаю жодної конкуренції і небезпеки ДС. Давно зрозумів своє місце і ставлення до мене і пішов в цю камерну бесіду, без жодних амбіцій. Тому, не переймайтесь так безпекою зелених букв.
З психологією у Вас так само, як з економікою і курсоутворенням. Не смішіть знаючих хоч би покручами термінів. Ну і я сам вирішу, коли як де і з ким мені прощатися. А для Вас це таки остання відповідь-коментар.
Усім удачі і міцного здоровя.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 20 січ, 2019 00:16
orest написав:
на Курсі Ваші профільні здібності оцінили адекватно і швидко. Уже не хочеться там писати?
Дам відповідь, як Ви бачите мені все однаково на зговір і реакцію, це навіть гра, хто з нас дурний, я писав би і там, але Чухан видивився в единому написаному моєму повідомлені, після тижня бана з забороною входу на сайт, щось для нього незрозуміле і своїм виправлянням мого тексту спаплюжив все головне, що я хотів донести. До речі це не Ваша підла скарга була? Що знову я запроторений на два тижні, заважаю я там, так? Продовжу,так ось це повідомлення на фінансах набрало +5 підтримки форумчан, а там два тижні і обідране повідомлення без мого дозволу Валютный рынок в контексте
Оце і вся різниця в професійності адміністрації, тому багато форумчан вже перейщли сюди на фінанси, а там тиша і падаюча "зірка" Орест.
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Перес де Куэльяр
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