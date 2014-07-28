Додано: Суб 19 січ, 2019 23:41

На Курсі я не зявляюся частіше ніж тут. Кожне повідомлення написане там адаптоване і дубльоване сюди. Кожну свою думку я пишу по власній добрій волі без жодної винагороди і сам вирішую де і коли писати. Головна проблема не в тому де я пишу, проблема в тому, що на Курсі, на Мінфіні десятки тих, хто десять і більше років тому складав неперевершений колектив фінансів. І пішли звідси вони не по добрій волі. Їх вижили звідси. Після чого, в один прекрасний момент Дафна пропала. Сталося так, що зявилися Сибарит, Искатель, залишився і вийшов на якісно новий рівень zzzzzz (ще до недавна був Навуходоносор) і ще кілька адекватних думаючих дописувачів (багато з яких більше пише тут). І ось знову історія повторюється. Зустрічав незадоволені коментарі згадуваних вище гуру з Контексту, яких навала офтопу і профанства дратує. Переглядаю форуми один-два рази в тиждень. Контекст тільки по трьох озвучених авторах (відповідно, бачу інших, якщо обрані когосьцитують-відповідають), більше там немає що читати. Вишукувати там без фільтру щось марно, бо навалюєте за день з ескортом велику купу, в якій щось цінного відшукати дуже важко. Що станеться з Контекстом, коли виживуть знову всіх? Заміна явно слабенька поки. А вже зараз сусідні ресурси за рівнем учасників і проблематикою дискусій значно сильніші. До речі, власне через рівень, на Курсі Ваші профільні здібності оцінили адекватно і швидко. Уже не хочеться там писати?

Я не складаю жодної конкуренції і небезпеки ДС. Давно зрозумів своє місце і ставлення до мене і пішов в цю камерну бесіду, без жодних амбіцій. Тому, не переймайтесь так безпекою зелених букв.

З психологією у Вас так само, як з економікою і курсоутворенням. Не смішіть знаючих хоч би покручами термінів. Ну і я сам вирішу, коли як де і з ким мені прощатися. А для Вас це таки остання відповідь-коментар.

Усім удачі і міцного здоровя.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.