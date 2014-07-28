похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.Я бы скорее обратил внимание не на % ставку, а на рост объема гривневых вкладов
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Додано: Суб 19 січ, 2019 12:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
похоже на решение кинуть как можно больше народу...
Это взаимосвязано когда растут % активнее несут деньги. Если без трешевых сценариев.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Суб 19 січ, 2019 13:15
Додано: Суб 19 січ, 2019 17:40
Я этот факт часто пытаюсь понять и никак не могу.Можно сто тыщ объяснений придумывать. но как сотни ярдов гривен лежат на депозитах и владельцам пофиг курсовые колебания. я не могу вкурить.Нет, некоторым конечно не пофиг. но эта небольшая часть от всех, эти снимают, ковертируют, перевкладывают.А масса просто лежит, лонгируется, спит Одно простое пояснение - народ финансово не грамотный, я заробляю в грывне и мене не нада другие гроши.Проценты многие считают в гривне, в смысле доходы.А то, что в валюте это может быть даже убыток они не подозревают или игнорируют.Я тут пытался образумить нескольких неучей, но тщетно.Просто люди сейчас в большинстве тупорылые и невежественные и даже хороший совет не хотят выслушать. все всё знают и все всё умеют.А на самом деле последние лохи в массе.
Продолжение первой причины это безисходность и риск.Им ввиду то. что многие не имеют возможности по другому заработать, но имеют сбережения.Ложить депо в алюте может только шизик. под 2-3% отдать деньги с риском не получить их обратно или гривной по курсу с задержкой когда курс уже может убежать далеко.Ну и люди вынуждены ложиить на депо даже зная о рисках. но деваться некуда, тем более что риски не всегда срабатывают.Вот последние пару лет коридор курса стабилен.
Был несколько лет назад момент, что я хвалил общий рост финансовой грамотности и тут на форуме писал эти слова и утверждал, что наш форум это один из основных источников повышения этой грамотности.Но последние годы чувствуется опять деградация, люди отупели, устали, зашились в проблемах, поэтому допускают много ошибок.Ну и уроки быстро забываются.Если я долларами пользуюсь с 80х годов. тоя прекрасно понимаю как идёт динамика.если я получал от фгвфл компенсацию за несколько банкротств, в т ч гривнами за доллары. то я понимаю убытки которые я потерпел.А многие не имеют опыта и море по колено.Ну ничего, глупцы не учатся на чужих ошибках им свои нужны.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
В своём выборе большинство ориентируется на лидера мнений. Им может быть сосед, бабушка в очереди в поликлинике или зомбоящик. Кто помоложе ищут лидера мнений в соц.сетях или в своих локальных группах. Интересно, что лидер мнений далеко не всегда компетентный человек. Тем не менее их авторитет общепризнанный (или кажется таковым).
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Було б смішно якби не було так сумно. Складається враження, що організатори цього шоу абсолютно не уявляють собі наслідків. А end уже не за горами і він далеко не happy.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:03
Я розумію Ваш натяк, це яке по рахунку "остаточне прощавай"? Ви вже давно по відчуттям прийняли курс.com, з*являєтесь на фінансах раз на тиждень, Вам мабуть стало не цікаво. Плюсів мало ставити почали, та й на промахи вже натякають навіть з кагорти постійної підтримки. А я тут знаходжусь кожен день і кожен час і мені не потрібні Ваші перекази своїми словами "зелених букв", я сам вмію читати Поважного ДС і приймати власні рішення, а також думки. От Ви нам про китайський НР, ліс кругляк, осінньою концервацією, дітей в школу, і як це ВСЕ вплине на курсову динаміку. Вам самому хоч не смішно? Не всі ж дурні тут. Ви можете конструктивно з доказами оперувати мені? Чи тільки тиск суспільства на жалість до Вас, гадаєте врятує? Я знаю Ваш психостан, тому прошу.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 19 січ, 2019 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
На Курсі я не зявляюся частіше ніж тут. Кожне повідомлення написане там адаптоване і дубльоване сюди. Кожну свою думку я пишу по власній добрій волі без жодної винагороди і сам вирішую де і коли писати. Головна проблема не в тому де я пишу, проблема в тому, що на Курсі, на Мінфіні десятки тих, хто десять і більше років тому складав неперевершений колектив фінансів. І пішли звідси вони не по добрій волі. Їх вижили звідси. Після чого, в один прекрасний момент Дафна пропала. Сталося так, що зявилися Сибарит, Искатель, залишився і вийшов на якісно новий рівень zzzzzz (ще до недавна був Навуходоносор) і ще кілька адекватних думаючих дописувачів (багато з яких більше пише тут). І ось знову історія повторюється. Зустрічав незадоволені коментарі згадуваних вище гуру з Контексту, яких навала офтопу і профанства дратує. Переглядаю форуми один-два рази в тиждень. Контекст тільки по трьох озвучених авторах (відповідно, бачу інших, якщо обрані когосьцитують-відповідають), більше там немає що читати. Вишукувати там без фільтру щось марно, бо навалюєте за день з ескортом велику купу, в якій щось цінного відшукати дуже важко. Що станеться з Контекстом, коли виживуть знову всіх? Заміна явно слабенька поки. А вже зараз сусідні ресурси за рівнем учасників і проблематикою дискусій значно сильніші. До речі, власне через рівень, на Курсі Ваші профільні здібності оцінили адекватно і швидко. Уже не хочеться там писати?
Я не складаю жодної конкуренції і небезпеки ДС. Давно зрозумів своє місце і ставлення до мене і пішов в цю камерну бесіду, без жодних амбіцій. Тому, не переймайтесь так безпекою зелених букв.
З психологією у Вас так само, як з економікою і курсоутворенням. Не смішіть знаючих хоч би покручами термінів. Ну і я сам вирішу, коли як де і з ким мені прощатися. А для Вас це таки остання відповідь-коментар.
Усім удачі і міцного здоровя.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 20 січ, 2019 00:16
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Авжеж, дам відповідь,я не звик "підлаштовуватись" на відміну від Вас і закривати очі на неприйнятні речі, Ви є тим, який проковтне все, навіть несправедливе приниження Вас, як Ви бачите мені все однаково на зговір і реакцію, це навіть гра, я писав би і там, але Чухан видивився в единому написаному моєму повідомлені, після тижня бана з забороною входу на сайт, щось для нього незрозуміле і своїм виправлянням мого тексту спаплюжив все головне, що я хотів донести. До речі це не Ваша підла скарга була? Що знову я запроторений на два тижні, заважаю я там, так? Продовжу,так ось це повідомлення на фінансах набрало +5 підтримки форумчан, а там два тижні і обідраний текст без мого дозволу, Валютный рынок в контексте Оце і вся різниця в професійності адміністрації, тому багато форумчан вже перейщли сюди на фінанси, а там тиша і падаюча "зірка" Орест зі своїм якимось баченням примар. Прогнозування і Ви, це несумісні речі, треба жити в цьому, щоб хоч трохи мати уяву. Ви не схопите те відчуття, читаючи раз на тиждень форум. Тому схаменіться вже, корона Ваша, живіть як пенсіонер валютних справ, молодь вже розумнішає і Вам чим далі, тим все буде важче комусь розповідати байки "Про солом*яного бичка". Бувай з миром друже.
Додано: Нед 20 січ, 2019 07:46
никогда не окажутся...это слезы, а не прибавки (цены с гаком перекроют все повышения)
250 млрд грн прибуток трьох державних компаній які викачивають кошти з карману українців (при ціні газа від 300 до 500 долл)
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:04
На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.
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