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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:39
orest написав:
Було б смішно якби не було так сумно. Складається враження, що організатори цього шоу абсолютно не уявляють собі наслідків. А end уже не за горами і він далеко не happy.
Що маєте на увазі?
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