ДС пише за Крижопіль.
Як тільки будуть у ДС контактні дані з Жмеринки і Жашкова,то тоді писатиме курси звідти.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:21
ДС пише за Крижопіль.
Як тільки будуть у ДС контактні дані з Жмеринки і Жашкова,то тоді писатиме курси звідти.
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:50
не спілкуюсь з порохоботами
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:51
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