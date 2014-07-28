RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1294129512961297
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:21

  uaprofi написав:
  tea написав:Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.


вот мне всегда было интересно упоминание Крыжопаля - это курс именно в Крыжиполе

ДС пише за Крижопіль.
Як тільки будуть у ДС контактні дані з Жмеринки і Жашкова,то тоді писатиме курси звідти. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16713
З нами з: 15.11.08
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:50

  prodigy написав:
  bolex написав:Если завтра Укрзализниця поднимет цену билета с 5 у.е. до 6 у.е. чтобы купить один новый локомотив


нет, ворюга bolex...не чтобы купить , а чтобы больше украсть у нас украинцев
В НАБУ заявили о хищениях в Укрзализныце на 100 млн грн
https://comments.ua/politics/647865-v-n ... n_get_more

не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
Повідомлень: 4784
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:51

  tea написав:ДС пише за Крижопіль.


ДС наверное шутит про Крыжополь, какой там рынок обмена валюты, там 8 тысяч прописанного населения, включая стариков и детей, да как минимум из этих восьми тысяч треть на заработках в Киеве и Польше.
freeze
4
 
Повідомлень: 9235
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2700 раз.
Подякували: 3703 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:07

  freeze написав:
  tea написав:ДС пише за Крижопіль.


ДС наверное шутит про Крыжополь, какой там рынок обмена валюты, там 8 тысяч прописанного населения, включая стариков и детей, да как минимум из этих восьми тысяч треть на заработках в Киеве и Польше.

Маєте рацію - третина в Польщі/Чехії/Литві.
А значить передають своїм сім"ям долари і євро.А значить їх треба десь міняти.А попит народжує пропозицію.Тому два куми з Крижополя і тримають весь валютообмінний бізнес Крижопільщини.Колись там Сільський валютчик планував будку поставити,біля ринку.Йому два куми порізали шини на його машині і поклали записку - "Не суйся в Крижопіль - спалимо кіоск". :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 16713
З нами з: 15.11.08
Подякував: 560 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:35

orest
З психологією у Вас так само, як з економікою і курсоутворенням. Не смішіть знаючих хоч би покручами термінів. Ну і я сам вирішу, коли як де і з ким мені прощатися. А для Вас це таки остання відповідь-коментар.

Там кажись ещё было шо мы с тобой его мысли украли :D Ой умора.Давай будем снисходительны к таким 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15157
З нами з: 04.05.10
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:38

  tea написав:
  UEG_U_ написав:Хлопці! Я звичайно розумію, що відповідь на питання чи включати Крижопіль до переліку міст за яким буде визначен середній курс купівлі доляра у звітному періоді - то вкрай важливе и принципове питання

На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст. :mrgreen:

Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.И они отражают общую картину аж бегом, с учётом более высоких и более низких курсов.Просто зачем себе жизнь усложнять.Это никого не обижает и не ущемляет, источник в одном месте, доступен, нет проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15157
З нами з: 04.05.10
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:38

  uaprofi написав:
  tea написав:Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.


вот мне всегда было интересно упоминание Крыжопаля - это курс именно в Крыжиполе или это такой себе собирательный образ и какбы показывает тенденции курса в разных пгт и небольших городах?

Более чем уверен. что так и есть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15157
З нами з: 04.05.10
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:41

По завтрашнему дню ещё сложно будет определиться с трендом, на мб том.А на нале уже потихоньку вниз.Но коридор 27,90-28 пока держится хорошо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15157
З нами з: 04.05.10
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:56

  Vitl написав:По завтрашнему дню ещё сложно будет определиться с трендом, на мб том.А на нале уже потихоньку вниз.Но коридор 27,90-28 пока держится хорошо.


у нас за 2 дня выходных на 10коп вгниз -27,90 в окнах
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
Повідомлень: 4784
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 1361 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1294129512961297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6586
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5017
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11882)
20.01.2019 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.