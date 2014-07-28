ДС наверное шутит про Крыжополь, какой там рынок обмена валюты, там 8 тысяч прописанного населения, включая стариков и детей, да как минимум из этих восьми тысяч треть на заработках в Киеве и Польше.
Маєте рацію - третина в Польщі/Чехії/Литві. А значить передають своїм сім"ям долари і євро.А значить їх треба десь міняти.А попит народжує пропозицію.Тому два куми з Крижополя і тримають весь валютообмінний бізнес Крижопільщини.Колись там Сільський валютчик планував будку поставити,біля ринку.Йому два куми порізали шини на його машині і поклали записку - "Не суйся в Крижопіль - спалимо кіоск".
orest З психологією у Вас так само, як з економікою і курсоутворенням. Не смішіть знаючих хоч би покручами термінів. Ну і я сам вирішу, коли як де і з ким мені прощатися. А для Вас це таки остання відповідь-коментар.
Там кажись ещё было шо мы с тобой его мысли украли Ой умора.Давай будем снисходительны к таким
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
UEG_U_ написав:Хлопці! Я звичайно розумію, що відповідь на питання чи включати Крижопіль до переліку міст за яким буде визначен середній курс купівлі доляра у звітному періоді - то вкрай важливе и принципове питання
На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст. Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.
Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.И они отражают общую картину аж бегом, с учётом более высоких и более низких курсов.Просто зачем себе жизнь усложнять.Это никого не обижает и не ущемляет, источник в одном месте, доступен, нет проблем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.