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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1295129612971298
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:19

  10/9/9 написав:
  prodigy написав:
  Vitl написав:По завтрашнему дню ещё сложно будет определиться с трендом, на мб том.А на нале уже потихоньку вниз.Но коридор 27,90-28 пока держится хорошо.


у нас за 2 дня выходных на 10коп вгниз -27,90 в окнах

ШО, знову Інтервенція Антанти? :lol:


Пока нет.Это ж Одесса.Раньше с нами пару человек тусовались с Херсона. то они были лидерами по нижнему курсу.Со вторника посмотрим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:28

Впечатление...
Оно вот в чём.О сезонности не знает только ленивый.Все лица хоть мало мальски причастные к валютному обороту об этом знают.И конечно за пару лет видя такое имеют желание присосаться к сезонному спреду.Определённым образом эти прилипалы мешают более крупному игроку.И он по мере возможности пытается их сбросить.Очевидные понятия приходят при анализе разных других рынков.У нас прослеживается следующий подвох.Сезонность как бы и не нарушена а сдвинута.Пиковые значения были ранее осенью.Большинство уверовало, что если осенью мы дошли до 28,5(не считая ВП), то в январе будет 29+ как минимум.И соответственно многие запаслись терпением и ...ждут до сих пор.Я тут всегда советую ничего не утверждать. поэтому как обычно разложу вероятности - 10% на то что вверх ещё сходим и -90% к сожалению ожидающих что уже вниз.Буквально завтра послезавтра будет более понятно, но может лавина и вниз упасть, т к многие побегут по 27,90+ сливать т к это почти 28, быстро образуется гривнедефицит и усугубится падение.Если всё таки останется спрос то бум топтаться ок 28-.А вверх, ну я даже именно на текущий момент не могу представить что может вытолкнуть.Поэтому и 10%.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:39

Vitl

на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)

п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:44

  prodigy написав:Vitl

на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)

п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта


Я тоже заАккордил :D я ж писал.В связи с этим важно ни какой курс будет через неделю или месяц. а через три.
Ну а твой коридор с нижней границей 27,90 могут пробить уже завтра, у вас уже сегодня продажа 27,90, шаг вниз и пробили...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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