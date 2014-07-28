Додано: Нед 20 січ, 2019 21:28

Впечатление...

Оно вот в чём.О сезонности не знает только ленивый.Все лица хоть мало мальски причастные к валютному обороту об этом знают.И конечно за пару лет видя такое имеют желание присосаться к сезонному спреду.Определённым образом эти прилипалы мешают более крупному игроку.И он по мере возможности пытается их сбросить.Очевидные понятия приходят при анализе разных других рынков.У нас прослеживается следующий подвох.Сезонность как бы и не нарушена а сдвинута.Пиковые значения были ранее осенью.Большинство уверовало, что если осенью мы дошли до 28,5(не считая ВП), то в январе будет 29+ как минимум.И соответственно многие запаслись терпением и ...ждут до сих пор.Я тут всегда советую ничего не утверждать. поэтому как обычно разложу вероятности - 10% на то что вверх ещё сходим и -90% к сожалению ожидающих что уже вниз.Буквально завтра послезавтра будет более понятно, но может лавина и вниз упасть, т к многие побегут по 27,90+ сливать т к это почти 28, быстро образуется гривнедефицит и усугубится падение.Если всё таки останется спрос то бум топтаться ок 28-.А вверх, ну я даже именно на текущий момент не могу представить что может вытолкнуть.Поэтому и 10%.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.