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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1295129612971298
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:39

Vitl

на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)

п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:44

  prodigy написав:Vitl

на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)

п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта


Я тоже заАккордил :D я ж писал.В связи с этим важно ни какой курс будет через неделю или месяц. а через три.
Ну а твой коридор с нижней границей 27,90 могут пробить уже завтра, у вас уже сегодня продажа 27,90, шаг вниз и пробили...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:45

  Vitl написав:
  tea написав:
  UEG_U_ написав:Хлопці! Я звичайно розумію, що відповідь на питання чи включати Крижопіль до переліку міст за яким буде визначен середній курс купівлі доляра у звітному періоді - то вкрай важливе и принципове питання

На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст. :mrgreen:

Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.

Дайош Крижопіль!!! :mrgreen:
П.С.Шановні крижопільці.Ви ж тут на форумі є,читаєте гілку.Чого ви мені не допомагаєте відстоювати інтереси Крижополя?Мені тут за Крижопіль більше всіх треба чи що? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

tea написав:
  Vitl написав:
  tea написав:На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст. :mrgreen:

Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.

Дайош Крижопіль!!! :mrgreen:
П.С.Шановні крижопільці.Ви ж тут на форумі є,читаєте гілку.Чого ви мені не допомагаєте відстоювати інтереси Крижополя?Мені тут за Крижопіль більше всіх треба чи що? :mrgreen:
Заспокойтеся вже
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:02

  Faceless написав:
tea написав:Дайош Крижопіль!!! :mrgreen:
Заспокойтеся вже

Добре:)))
tea
 
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