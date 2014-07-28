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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 20 січ, 2019 21:39
Vitl
на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)
п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта
не спілкуюсь з порохоботами
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Додано: Нед 20 січ, 2019 21:44
prodigy написав:Vitl
на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)
п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта
Я тоже заАккордил
я ж писал.В связи с этим важно ни какой курс будет через неделю или месяц. а через три.
Ну а твой коридор с нижней границей 27,90 могут пробить уже завтра, у вас уже сегодня продажа 27,90, шаг вниз и пробили...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:45
Vitl написав: tea написав: UEG_U_ написав:
Хлопці! Я звичайно розумію, що відповідь на питання чи включати Крижопіль
до переліку міст за яким буде визначен середній курс купівлі доляра у звітному періоді - то вкрай важливе и принципове питання
На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.
Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.
Дайош Крижопіль!!!
П.С.Шановні крижопільці.Ви ж тут на форумі є,читаєте гілку.Чого ви мені не допомагаєте відстоювати інтереси Крижополя?Мені тут за Крижопіль більше всіх треба чи що?
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:49
tea написав: Vitl написав: tea написав:
На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст.
Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.
Дайош Крижопіль!!!
П.С.Шановні крижопільці.Ви ж тут на форумі є,читаєте гілку.Чого ви мені не допомагаєте відстоювати інтереси Крижополя?Мені тут за Крижопіль більше всіх треба чи що?
Заспокойтеся вже
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Додано: Нед 20 січ, 2019 23:02
Faceless написав: tea написав:
Дайош Крижопіль!!!
Заспокойтеся вже
Добре:)))
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Додано: Пон 21 січ, 2019 02:03
tea написав: orest написав:
Було б смішно якби не було так сумно. Складається враження, що організатори цього шоу абсолютно не уявляють собі наслідків. А end уже не за горами і він далеко не happy.
Що маєте на увазі?
Чай, очень жаль, что Вы не процитировали полностью.
Даже представить себе не могу, что мог написать orest
, чтобы его пост удалили!
При его- то сдержанности.
М- да ... Похоже, с форумом пора заканчивать.
Хотел сделать это ещё год тому назад, но тогда Faceless
меня переубедил. Но, видимо, я тогда был прав, к сожалению.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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