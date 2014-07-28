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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1295129612971298
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:39

Vitl

на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)

п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:44

  prodigy написав:Vitl

на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22), тем более, что раньше считали 2 летних месяца 95% безопасных (июнь/июль), а в связи с выборами могут быть сюрпризы и в июне, я разместил гривну с учетом этого до конца мая.
в принципе согласен с тобой, что при желании могут опустить и на 27,50 (в декабре 27,45/47 было? было в течении 2 дней)

п.с. остаюсь при своем прогнозе-диапазон 27,90-28,30 до начала марта


Я тоже заАккордил :D я ж писал.В связи с этим важно ни какой курс будет через неделю или месяц. а через три.
Ну а твой коридор с нижней границей 27,90 могут пробить уже завтра, у вас уже сегодня продажа 27,90, шаг вниз и пробили...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:45

  Vitl написав:
  tea написав:
  UEG_U_ написав:Хлопці! Я звичайно розумію, що відповідь на питання чи включати Крижопіль до переліку міст за яким буде визначен середній курс купівлі доляра у звітному періоді - то вкрай важливе и принципове питання

На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст. :mrgreen:

Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.

Дайош Крижопіль!!! :mrgreen:
П.С.Шановні крижопільці.Ви ж тут на форумі є,читаєте гілку.Чого ви мені не допомагаєте відстоювати інтереси Крижополя?Мені тут за Крижопіль більше всіх треба чи що? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

tea написав:
  Vitl написав:
  tea написав:На цій гілці немає більш важливого питання,ніж включення Крижополя до переліку міст.
Моя логіка проста.Раз ДС кожного дня пише про тенденції Крижополя,то чому б його і не включити в перелік міст. :mrgreen:

Хлопци, в перелику мист аж их 7 штук.

Дайош Крижопіль!!! :mrgreen:
П.С.Шановні крижопільці.Ви ж тут на форумі є,читаєте гілку.Чого ви мені не допомагаєте відстоювати інтереси Крижополя?Мені тут за Крижопіль більше всіх треба чи що? :mrgreen:
Заспокойтеся вже
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:02

  Faceless написав:
tea написав:Дайош Крижопіль!!! :mrgreen:
Заспокойтеся вже

Добре:)))
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 02:03

  tea написав:
  orest написав:Було б смішно якби не було так сумно. Складається враження, що організатори цього шоу абсолютно не уявляють собі наслідків. А end уже не за горами і він далеко не happy.

Що маєте на увазі?

Чай, очень жаль, что Вы не процитировали полностью.
Даже представить себе не могу, что мог написать orest, чтобы его пост удалили!
При его- то сдержанности.
М- да ... Похоже, с форумом пора заканчивать.
Хотел сделать это ещё год тому назад, но тогда Faceless меня переубедил. Но, видимо, я тогда был прав, к сожалению.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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