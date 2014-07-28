Додано: Пон 21 січ, 2019 12:26

prodigy

на счет сливаться побегут -думаю все кому надо было уже давно слились (последний раз был шанс 10-11 января по 28,20/22)



Вот это очень интересный момент.Он касается и мб и нал.На мб всё зависит от дозы выручки и от спроса на гривню для каких то целей типа платежей в казну или овгз с жирной доходностью.А на налике может прорвать ждунов па 29, кот далеко не все слились.Я тоже ждал 29+, только в таком варианте мог бы танк расчехлять.Но без каких то керченских проливов это уже не реально, в теч неск месяцев так точно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.