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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1297129812991300>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:53

Мы тут о сезонности...тогда схема по обыкновению такая. что слив доллара зимой. покупка летом.Но это в общем, в частности начнём с того. что вырученную гривну нужно пристраивать.недавно протёрли слегка этот вопрос, выяснили что ок 18годовых процентов можно выжать из банков, грязными, т е1,1-1,2%% чистыми, что при предположительно падающем или хотя бы стабильном курсе ок 28 имеет смысл.А вот с суммами возникает ещё вопрос.Раньше привычной суммой было 200, теперь свыше 150 нужен документ о происхождении.Кто что предъявляет или знает текст соотв постановы.Наперёд забегая - допустим это купля-продажа квартиры или авто.Но если она была во времена па5 или па8.Сложно стало жить коррупционерам и ворам, раньше лимон размещался в 5 банках, теперь в 7. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:04

Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
У кого есть личный опыт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:19

  Vitl написав:Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
У кого есть личный опыт.

Оправдать получение налички продажей какого-то имущества клиенты смогут лишь в случае, когда речь идет сумме до 50 000 грн

Я продал вам квартиру вы за неё рассчитывались 20 дней по 50 тыс. Закон рассрочку не запрещает, но фин.мону такое вряд ли понравится. Вопрос что главнее закон или фин.мон? Главнее закон, но ваши деньги может заморозить фин.мон.

Если у вас с 2000 года лежат депозиты от вас всё равно могут потребовать подтвердить источник получения средств в 2000году. Некоторые банки таким балуются, в лс могу написать какие.

в случае выявления финансовых операций клиента, не соответствующих его финансовому состоянию

Как они собираются выявлять моё финансовое состояние, посещать меня с экспертами и оценивать стоимость картин в моём зале?
В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения.

презумпцию невиновности втихую отменили, может таки банк должен доказывать что ваши средства заработаны нечестно?

Одна надежда на более адекватную власть после выборов. Уже от их неадекватности тошнит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 січ, 2019 18:30, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:26

  Vitl написав:Мы тут о сезонности...тогда схема по обыкновению такая. что слив доллара зимой. покупка летом.Но это в общем, в частности начнём с того. что вырученную гривну нужно пристраивать.недавно протёрли слегка этот вопрос, выяснили что ок 18годовых процентов можно выжать из банков, грязными, т е1,1-1,2%% чистыми, что при предположительно падающем или хотя бы стабильном курсе ок 28 имеет смысл.А вот с суммами возникает ещё вопрос.Раньше привычной суммой было 200, теперь свыше 150 нужен документ о происхождении.Кто что предъявляет или знает текст соотв постановы.Наперёд забегая - допустим это купля-продажа квартиры или авто.Но если она была во времена па5 или па8.Сложно стало жить коррупционерам и ворам, раньше лимон размещался в 5 банках, теперь в 7. :D


нигде не сталкивался с лимитом 150к при открытии депо, только при покупке валюты
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:29

  Vitl написав:Мы тут о сезонности...тогда схема по обыкновению такая. что слив доллара зимой. покупка летом.Но это в общем, в частности начнём с того. что вырученную гривну нужно пристраивать.недавно протёрли слегка этот вопрос, выяснили что ок 18годовых процентов можно выжать из банков, грязными, т е1,1-1,2%% чистыми, что при предположительно падающем или хотя бы стабильном курсе ок 28 имеет смысл.А вот с суммами возникает ещё вопрос.Раньше привычной суммой было 200, теперь свыше 150 нужен документ о происхождении.Кто что предъявляет или знает текст соотв постановы.Наперёд забегая - допустим это купля-продажа квартиры или авто.Но если она была во времена па5 или па8.Сложно стало жить коррупционерам и ворам, раньше лимон размещался в 5 банках, теперь в 7. :D


текст постановы
https://bank.gov.ua/document/download?docId=49498067
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:38

  Vitl написав:Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
У кого есть личный опыт.


Вот поэтому у меня никогда в жизни не было никаких депозитов.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:42

  freeze написав:
  Vitl написав:Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
У кого есть личный опыт.


Вот поэтому у меня никогда в жизни не было никаких депозитов.

20 депозитов по 149к и вопрос с финмоном решён. Примерно столько банков и платят нормальные % по депозитам.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:49


Ключевое - Для здійснення такої перевірки джерелом походження коштів фізичної особи/фізичної особи-підприємця може бути: заробітна плата, дохід, отриманий за реалізацію продукції, надані послуги, продаж майна, отримання спадку, отримання страхової суми за договором страхування, виграш у лотерею, набуття права на скарб, інші виплати відповідно до умов цивільно-правового правочину (договору).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:50

vitaliian

В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения.

презумпцию невиновности втихую отменили, может таки банк должен доказывать что ваши средства заработаны нечестно?

Я сейчас читал на эту тему. юристы грят. что если взяли то уже должны вернуть, т е чистота денег определяется на этапе внесения.Но у нас в зоопарке... :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:53

prodigy

нигде не сталкивался с лимитом 150к при открытии депо

Хм.Очень странно, т к мои в пятницу столкнулись и сразу в двух банках.Пришлось вместо 200 ложить 150 :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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