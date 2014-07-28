Додано: Пон 21 січ, 2019 18:19

Vitl написав: Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/

У кого есть личный опыт. Вот что пишутУ кого есть личный опыт.

Оправдать получение налички продажей какого-то имущества клиенты смогут лишь в случае, когда речь идет сумме до 50 000 грн

в случае выявления финансовых операций клиента, не соответствующих его финансовому состоянию

В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения.

Я продал вам квартиру вы за неё рассчитывались 20 дней по 50 тыс. Закон рассрочку не запрещает, но фин.мону такое вряд ли понравится. Вопрос что главнее закон или фин.мон? Главнее закон, но ваши деньги может заморозить фин.мон.Если у вас с 2000 года лежат депозиты от вас всё равно могут потребовать подтвердить источник получения средств в 2000году. Некоторые банки таким балуются, в лс могу написать какие.Как они собираются выявлять моё финансовое состояние, посещать меня с экспертами и оценивать стоимость картин в моём зале?презумпцию невиновности втихую отменили, может таки банк должен доказывать что ваши средства заработаны нечестно?Одна надежда на более адекватную власть после выборов. Уже от их неадекватности тошнит.