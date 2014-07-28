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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1297129812991300
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:56

vitaliian

Одна надежда на более адекватную власть после выборов. Уже от их неадекватности тошнит.

Ты это отдельным постом пиши, золотые слова.Я в шоке от всех покращень, чесслово.Куда ни плюнь, везде только хуже.В перламенте разговоры о фгвфл до 500, в реали наличный снизили до 50.А депо уже и 200 не закинешь.Зоопарк с обезьянами блин. :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:56

  Vitl написав:prodigy

нигде не сталкивался с лимитом 150к при открытии депо

Хм.Очень странно, т к мои в пятницу столкнулись и сразу в двух банках.Пришлось вместо 200 ложить 150 :(

я тоже столкнулся...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:03

  freeze написав:
  Vitl написав:Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
У кого есть личный опыт.


Вот поэтому у меня никогда в жизни не было никаких депозитов.


Когда я вложил, дал в долг и т п под 4-6%% в месяц 70000 долларов в надёжные места в былые годы, то я смеялся с депозитчиков.Появилось крылатое выражение - возня в ширинке великана.Но хорошо долго не бывает.Ещё одна причина ненависти к пришедшей власти - это разрушение ими чужого бизнеса и подмятие всех доходов под себя.Теперь на безрыбье и рак рыба :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:09

Vitl

не ходок по маленьким банкам...бывало заносил символические 1,5-2к (никто не спрашивал). а большие я хожу в одни и те же отделения (знают меня со школы :mrgreen: )
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Теперь на безрыбье и рак рыба
Всё обмельчало мы за 5 лет из приличного государства опустились до уровня средней Азии или Африки. Готовы последние сбережения отдать банкам ради лишней копеечки.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:33

Vitl
Як зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій, нова система валютного регулювання передбачає перехід від тотального контролю за клієнтськими операціями до ризик-орієнтованого нагляду.
https://www.facebook.com/NationalBankOf ... __tn__=K-R
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Щодо сезонності в 2019. Після розміщення минулого року євро бондів основні виплати по зовнішніх боргах початку цього року закрили. Далі: березень - 1,1 млрд, квітень - 0,44 млрд, травень - 0,43, червень - 0,16, липень - 0,03 млрд, серпень - 0,07, вересень - 2,27 млрд, жовтень - 0,1, листопад - 1,06 млрд. Всього трохи більше 6 млрд за рік. Все є у ЗВР і вільних достатньо щоб рефінас Яресько закрити (адже обмеженість СДРів ми вже обговорили недавно). Максимуми виплат дивним чином спіпадають з президентськими і парламентськими (щоб дурні думки в голові не роїлись). Ну і МВФ мав би ще підкинути щось протягом року, якщо слухатися будуть (щоб ще на якийсь мінімум газу вистачило). Цей рік проскочимо без екстремумів (більше 30 не мало б бути). І сезонність мала б зберегтися.
Та можуть бути нюанси протягом року. Дуже імовірно, що діючий програє вибори президента і курс отримає відчутний удар від виходу з держпаперів між турами (зазначав в річному прогнозі). Доведеться прикласти макимум зусиль для реваншу в парламент і тут стабільність буде важлива. Не думаю, що сліпий траст і друзі завалять все літом. До речі, з літніх виплат і передбачав прийнятний курс літом в тому ж річному прогнозі (викладав 03 січня).
А от що буде потім? Новообраний парламент буде рвати один одному маринарки від арманів, ділячи міністерські портфелі і тіньові потоки. Швидше всього процес формування кабміну і прийняття бюджету затягнеться. Вся співпраця з міжнародними донорами стане на паузу. В листопаді оплата 1 млрд уо зовнішніх на фоні пустих ЗВР… Але, ріст в кінці осені не випадає з сезонної схеми.
Певних несподіванок може підкинути зовнішньополітична ситуація. Адже американська делегація в Давос не поїхала, Мей і Макрон також. Уявляєте чим цей Давос може закінчитися? Кінець березня – брекзіт, а в травні вибори в парламент ЄС. Чим вони закінчаться на фоні теперішніх подій в Італії, Франції, Німеччині? Пояс Прибалтика-Польща-Румунія осмілів в останні дні. Що буде з нашим експортом і надходженнями за нього, коли ЄС почне розлазитися як медуза на одеському пляжі? Та якщо негатив буде, то підсилить весняні і осінні тенденції (весна – основні події, осінь – можливі проблеми з експортом в ЄС, помножені на менший врожай сг).
П.С. Відразу уклінно прошу вибачення у всіх кольорових (незалежно від кольору) букв, де це все було написано раніше або значно раніше… :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:. Дуже імовірно, що діючий програє вибори президента і курс отримає відчутний удар від виходу з держпаперів між турами

Это если держатели овгз связанные с властью лица. Если это самостоятельные фигуры какой им смысл выходить из овгз и терять доход? Уже на 90% известно кто следующий президент, до выборов есть время обо всём с ней договориться. Насчёт того что проигравшая власть "на зло обвалит экономику" тоже вряд ли, им тут ещё жить. Не совсем же они безумные...
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vitaliian
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