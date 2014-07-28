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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1298129913001301>
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:56

vitaliian

Одна надежда на более адекватную власть после выборов. Уже от их неадекватности тошнит.

Ты это отдельным постом пиши, золотые слова.Я в шоке от всех покращень, чесслово.Куда ни плюнь, везде только хуже.В перламенте разговоры о фгвфл до 500, в реали наличный снизили до 50.А депо уже и 200 не закинешь.Зоопарк с обезьянами блин. :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:56

  Vitl написав:prodigy

нигде не сталкивался с лимитом 150к при открытии депо

Хм.Очень странно, т к мои в пятницу столкнулись и сразу в двух банках.Пришлось вместо 200 ложить 150 :(

я тоже столкнулся...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:03

  freeze написав:
  Vitl написав:Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
У кого есть личный опыт.


Вот поэтому у меня никогда в жизни не было никаких депозитов.


Когда я вложил, дал в долг и т п под 4-6%% в месяц 70000 долларов в надёжные места в былые годы, то я смеялся с депозитчиков.Появилось крылатое выражение - возня в ширинке великана.Но хорошо долго не бывает.Ещё одна причина ненависти к пришедшей власти - это разрушение ими чужого бизнеса и подмятие всех доходов под себя.Теперь на безрыбье и рак рыба :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:09

Vitl

не ходок по маленьким банкам...бывало заносил символические 1,5-2к (никто не спрашивал). а большие я хожу в одни и те же отделения (знают меня со школы :mrgreen: )
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Теперь на безрыбье и рак рыба
Всё обмельчало мы за 5 лет из приличного государства опустились до уровня средней Азии или Африки. Готовы последние сбережения отдать банкам ради лишней копеечки.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:33

Vitl
Як зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій, нова система валютного регулювання передбачає перехід від тотального контролю за клієнтськими операціями до ризик-орієнтованого нагляду.
https://www.facebook.com/NationalBankOf ... __tn__=K-R
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Щодо сезонності в 2019. Після розміщення минулого року євро бондів основні виплати по зовнішніх боргах початку цього року закрили. Далі: березень - 1,1 млрд, квітень - 0,44 млрд, травень - 0,43, червень - 0,16, липень - 0,03 млрд, серпень - 0,07, вересень - 2,27 млрд, жовтень - 0,1, листопад - 1,06 млрд. Всього трохи більше 6 млрд за рік. Все є у ЗВР і вільних достатньо щоб рефінас Яресько закрити (адже обмеженість СДРів ми вже обговорили недавно). Максимуми виплат дивним чином спіпадають з президентськими і парламентськими (щоб дурні думки в голові не роїлись). Ну і МВФ мав би ще підкинути щось протягом року, якщо слухатися будуть (щоб ще на якийсь мінімум газу вистачило). Цей рік проскочимо без екстремумів (більше 30 не мало б бути). І сезонність мала б зберегтися.
Та можуть бути нюанси протягом року. Дуже імовірно, що діючий програє вибори президента і курс отримає відчутний удар від виходу з держпаперів між турами (зазначав в річному прогнозі). Доведеться прикласти макимум зусиль для реваншу в парламент і тут стабільність буде важлива. Не думаю, що сліпий траст і друзі завалять все літом. До речі, з літніх виплат і передбачав прийнятний курс літом в тому ж річному прогнозі (викладав 03 січня).
А от що буде потім? Новообраний парламент буде рвати один одному маринарки від арманів, ділячи міністерські портфелі і тіньові потоки. Швидше всього процес формування кабміну і прийняття бюджету затягнеться. Вся співпраця з міжнародними донорами стане на паузу. В листопаді оплата 1 млрд уо зовнішніх на фоні пустих ЗВР… Але, ріст в кінці осені не випадає з сезонної схеми.
Певних несподіванок може підкинути зовнішньополітична ситуація. Адже американська делегація в Давос не поїхала, Мей і Макрон також. Уявляєте чим цей Давос може закінчитися? Кінець березня – брекзіт, а в травні вибори в парламент ЄС. Чим вони закінчаться на фоні теперішніх подій в Італії, Франції, Німеччині? Пояс Прибалтика-Польща-Румунія осмілів в останні дні. Що буде з нашим експортом і надходженнями за нього, коли ЄС почне розлазитися як медуза на одеському пляжі? Та якщо негатив буде, то підсилить весняні і осінні тенденції (весна – основні події, осінь – можливі проблеми з експортом в ЄС, помножені на менший врожай сг).
П.С. Відразу уклінно прошу вибачення у всіх кольорових (незалежно від кольору) букв, де це все було написано раніше або значно раніше… :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:. Дуже імовірно, що діючий програє вибори президента і курс отримає відчутний удар від виходу з держпаперів між турами

Это если держатели овгз связанные с властью лица. Если это самостоятельные фигуры какой им смысл выходить из овгз и терять доход? Уже на 90% известно кто следующий президент, до выборов есть время обо всём с ней договориться. Насчёт того что проигравшая власть "на зло обвалит экономику" тоже вряд ли, им тут ещё жить. Не совсем же они безумные по следам чивокуни идти.

имхо для гривны существенные только экономические риски, конечно кроме войны и паники.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:00

  vitaliian написав:
  orest написав:. Дуже імовірно, що діючий програє вибори президента і курс отримає відчутний удар від виходу з держпаперів між турами

Это если держатели овгз связанные с властью лица. Если это самостоятельные фигуры какой им смысл выходить из овгз и терять доход? Уже на 90% известно кто следующий президент, до выборов есть время обо всём с ней договориться. Насчёт того что проигравшая власть "на зло обвалит экономику" тоже вряд ли, им тут ещё жить. Не совсем же они безумные по следам чивокуни идти.

имхо для гривны существенные только экономические риски, конечно кроме войны и паники.


я тоже так думаю...доходность по ОВГЗ всегда можно поднять (в соответствии с ситуацией). на счет 90% очень сомневаюсь-тогда лучше Кучму вернуть (или Кравчука)
не спілкуюсь з порохоботами
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:я тоже так думаю...доходность по ОВГЗ всегда можно поднять (в соответствии с ситуацией). на счет 90% очень сомневаюсь-тогда лучше Кучму вернуть (или Кравчука)
Кого бы не выбрали будет то же самое. Нет у президента пространства для манёвра. Без денег МВФ стране не выжить и даже Бойко будет дружить с МВФ и США, ругать Вовку, типа бороться с коррупцией и продолжать рехформы. Если старые держатели овгз обидятся на выбор народа, придут новые. Свято место пусто не бывает.
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