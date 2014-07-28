Додано: Пон 21 січ, 2019 20:35

Щодо сезонності в 2019. Після розміщення минулого року євро бондів основні виплати по зовнішніх боргах початку цього року закрили. Далі: березень - 1,1 млрд, квітень - 0,44 млрд, травень - 0,43, червень - 0,16, липень - 0,03 млрд, серпень - 0,07, вересень - 2,27 млрд, жовтень - 0,1, листопад - 1,06 млрд. Всього трохи більше 6 млрд за рік. Все є у ЗВР і вільних достатньо щоб рефінас Яресько закрити (адже обмеженість СДРів ми вже обговорили недавно). Максимуми виплат дивним чином спіпадають з президентськими і парламентськими (щоб дурні думки в голові не роїлись). Ну і МВФ мав би ще підкинути щось протягом року, якщо слухатися будуть (щоб ще на якийсь мінімум газу вистачило). Цей рік проскочимо без екстремумів (більше 30 не мало б бути). І сезонність мала б зберегтися.Та можуть бути нюанси протягом року. Дуже імовірно, що діючий програє вибори президента і курс отримає відчутний удар від виходу з держпаперів між турами (зазначав в річному прогнозі). Доведеться прикласти макимум зусиль для реваншу в парламент і тут стабільність буде важлива. Не думаю, що сліпий траст і друзі завалять все літом. До речі, з літніх виплат і передбачав прийнятний курс літом в тому ж річному прогнозі (викладав 03 січня).А от що буде потім? Новообраний парламент буде рвати один одному маринарки від арманів, ділячи міністерські портфелі і тіньові потоки. Швидше всього процес формування кабміну і прийняття бюджету затягнеться. Вся співпраця з міжнародними донорами стане на паузу. В листопаді оплата 1 млрд уо зовнішніх на фоні пустих ЗВР… Але, ріст в кінці осені не випадає з сезонної схеми.Певних несподіванок може підкинути зовнішньополітична ситуація. Адже американська делегація в Давос не поїхала, Мей і Макрон також. Уявляєте чим цей Давос може закінчитися? Кінець березня – брекзіт, а в травні вибори в парламент ЄС. Чим вони закінчаться на фоні теперішніх подій в Італії, Франції, Німеччині? Пояс Прибалтика-Польща-Румунія осмілів в останні дні. Що буде з нашим експортом і надходженнями за нього, коли ЄС почне розлазитися як медуза на одеському пляжі? Та якщо негатив буде, то підсилить весняні і осінні тенденції (весна – основні події, осінь – можливі проблеми з експортом в ЄС, помножені на менший врожай сг).П.С. Відразу уклінно прошу вибачення у всіх кольорових (незалежно від кольору) букв, де це все було написано раніше або значно раніше…