Додано: Пон 21 січ, 2019 21:17

Бросается в посл время в глаза.В трамвае на столько разрослось балабольство. что отчётливо видно, что сплошные фантасты пейсатели, реально в руках не державшие пачки с деньгами и не переступавшие порог банков и прочее.Бурные фантазии с неподтверждёнными данными.Для более реального общения и информиции многих вижу на сходняке недвиги, более менее активные там обсуждают недвигу ну и как водится всё остальное в контексте.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.