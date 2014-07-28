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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:11
orest
Согласен, что для манёвра время ещё есть.Армагеддон планируем на сл год.Кроме васи тёмного никто не чтит, его трепля к делу не относится.Он пока его кое что не исправит. будет вести свою провокационноподрывную деятельность.Пока граната в кармане не взорвётся
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:12
vitaliian написав:
Кого бы не выбрали будет то же самое. Нет у президента пространства для манёвра. Без денег МВФ не выжить и даже Бойко будет дружить с МВФ, Европой, США, ругать Вовку и делать рехформы.
Да все годовые транши МВФ - это один-два-три действительно крупных инвестиционных проекта с заводом соответствующих инвестиций или множество заходов мелких инвестиций или их микс.
Нормально можно выжить без денег МВФ, если вести правильную экономическую политику.
У нас же самая большая европейская страна, а не будка собачья, при желании можно всё сделать.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:17
Бросается в посл время в глаза.В трамвае на столько разрослось балабольство. что отчётливо видно, что сплошные фантасты пейсатели, реально в руках не державшие пачки с деньгами и не переступавшие порог банков и прочее.Бурные фантазии с неподтверждёнными данными.Для более реального общения и информиции многих вижу на сходняке недвиги, более менее активные там обсуждают недвигу ну и как водится всё остальное в контексте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21
freeze написав:
У нас же самая большая европейская страна, а не будка собачья, при желании можно всё сделать.
Кому внутри страны нужны конкуренты? (в интернете есть история как французу спалили в одесской области виноградники и много других ).
Теневой бизнес очень сильный и у власти нет ресурсов его победить. Не представляю себе президента который бы пошел против коррупции и беззакония. Олигархи его бы свергли через неделю... Все реформы можно было проводить когда не было "10 центров силы". Сейчас либо договариваться либо местные элиты разорвут страну в клочья.
Мне понравилось как сказал Беня Гордону, должны смениться поколения. Прийти те кто хочет жить в Европе без коррупции и бандетизма.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 21 січ, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21
freeze написав: vitaliian написав:
Кого бы не выбрали будет то же самое. Нет у президента пространства для манёвра. Без денег МВФ не выжить и даже Бойко будет дружить с МВФ, Европой, США, ругать Вовку и делать рехформы.
Да все годовые транши МВФ - это один-два-три действительно крупных инвестиционных проекта с заводом соответствующих инвестиций или множество заходов мелких инвестиций или их микс.
Нормально можно выжить без денег МВФ, если вести правильную экономическую политику.
У нас же самая большая европейская страна, а не будка собачья, при желании можно всё сделать.
Нет, в текущей ситуации нельзя.Чтобы сделать нужно время, со временем да. реально.Но кроме времени нужно бразды правления дать в соотв руки.Никакой гарантии нет, что руки будут работать не на себя а на страну.Все помнят вчерашний суперпост Детройреда...смысл близкий. если создать условия. то пахать люди будут и тут.Но кто ж их и с чего и как создаст.Это мигом не сделать, нужно много чего сломать и расширить площадь мест лишения свободы и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 21:26
Vitl написав:
нужно много чего сломать и расширить площадь мест лишения свободы и т д
...нанять армию новых силовиков, тайную полицию, смотрителей за силовиками и тайной полицией, смотрителей за смотрителями. В итоге у 7ми нянек дитя будет без глаза. Или каждый
(начиная с президента) будет честно работать и нести ответственность, но это из разряда фантастики.
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