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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1298129913001301
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:21

  freeze написав:
  vitaliian написав:Кого бы не выбрали будет то же самое. Нет у президента пространства для манёвра. Без денег МВФ не выжить и даже Бойко будет дружить с МВФ, Европой, США, ругать Вовку и делать рехформы.


Да все годовые транши МВФ - это один-два-три действительно крупных инвестиционных проекта с заводом соответствующих инвестиций или множество заходов мелких инвестиций или их микс.
Нормально можно выжить без денег МВФ, если вести правильную экономическую политику.
У нас же самая большая европейская страна, а не будка собачья, при желании можно всё сделать.


Нет, в текущей ситуации нельзя.Чтобы сделать нужно время, со временем да. реально.Но кроме времени нужно бразды правления дать в соотв руки.Никакой гарантии нет, что руки будут работать не на себя а на страну.Все помнят вчерашний суперпост Детройреда...смысл близкий. если создать условия. то пахать люди будут и тут.Но кто ж их и с чего и как создаст.Это мигом не сделать, нужно много чего сломать и расширить площадь мест лишения свободы и т д. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:нужно много чего сломать и расширить площадь мест лишения свободы и т д
...нанять армию новых силовиков, тайную полицию, смотрителей за силовиками и тайной полицией, смотрителей за смотрителями. В итоге у 7ми нянек дитя будет без глаза. Или каждый (начиная с президента) будет честно работать и нести ответственность, но это из разряда фантастики.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:47

...От же ж "дідька лисого" тільки я обміняв ФРСні "сезонні" папірці так в Керченській протоці в нейтральних водах пролунав вибух на одному судні і полум'я перекинулося на другий :shock: . Буцім-то росіян постраждалих немає (на цей момент!), а то ФСБ шники б шукали сліди пастора чи візитку Яроша... :D .
https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-kerchensko ... 84012.html Просканував усі банки на курс комі, здав по .88 у Sky десь у 15:30. Після 16-00 Юнекс поставив .94.Та ще й НБУ купляв (по .94?) Невже я зловив "пік" але навиворіт? Побачимо!
Хлопці! Хто хоче помірятися "розмірами" у вас є ще одна доба! Завтра ще можна відкрити депо (3міс.) та бути в списку перших на виплату одразу після виборів. Поки "вони" будуть рахувати голоси ми будемо змагатися у швидкості процессінгових центрів. :) Як вже було сказано у лютому можна буде купити доляра он-лайн. Тож, усім стабільного вайфаю! Бо якщо "зозулі" чи іншим не сподобається "підрахуй" гаранта, то вони можуть бути прилежними до імпорту жовтих жилетів з Європи.
Зауважую, що я нікого не збираюсь агітувати за "красивую".
...Теж прошу вибаченнь за можливі повторення асоціацій, бо останні сторінки в "трамваї" не переглядав.
...Про "еліксир" накнопаю у вихідні.
UEG_U_
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  UEG_U_ написав:Хлопці! Хто хоче помірятися "розмірами" у вас є ще одна доба! Завтра ще можна відкрити депо (3міс.) та бути в списку перших на виплату одразу після виборів. Поки "вони" будуть рахувати голоси ми будемо змагатися у швидкості процессінгових центрів. Як вже було сказано у лютому можна буде купити доляра он-лайн. Тож, усім стабільного вайфаю! Бо якщо "зозулі" чи іншим не сподобається "підрахуй" гаранта, то вони можуть бути прилежними до імпорту жовтих жилетів з Європи.


Ага. А риски финшмона при постоянных онлайн обменах в интернет-банках и возможные коммисиии, которые могут делать курс ничуть не лучше чем в обменниках, мы конечно же не учитываем. :mrgreen:
А также в случае чего - "можете купить валюту сейчас, но отдадим через 1-3-6 ... месяца депо" :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:53

  Vitl написав:Вот что пишут https://minfin.com.ua/2017/09/26/30149235/
У кого есть личный опыт.

Добрый вечер.
Укрэксим банк до 150000 без финмона, все что выше докажи где взял, деньги отказались брать). Аваль до 300000 без финмона. Аваль с учетом зп проэкта там взяли всю суму хоть и долго думали брать ли...
kravchukmv1987
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