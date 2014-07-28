freeze написав:
Да все годовые транши МВФ - это один-два-три действительно крупных инвестиционных проекта с заводом соответствующих инвестиций или множество заходов мелких инвестиций или их микс.
Нормально можно выжить без денег МВФ, если вести правильную экономическую политику.
У нас же самая большая европейская страна, а не будка собачья, при желании можно всё сделать.
Нет, в текущей ситуации нельзя.Чтобы сделать нужно время, со временем да. реально.Но кроме времени нужно бразды правления дать в соотв руки.Никакой гарантии нет, что руки будут работать не на себя а на страну.Все помнят вчерашний суперпост Детройреда...смысл близкий. если создать условия. то пахать люди будут и тут.Но кто ж их и с чего и как создаст.Это мигом не сделать, нужно много чего сломать и расширить площадь мест лишения свободы и т д.