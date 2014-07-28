vitaliian написав:Кого бы не выбрали будет то же самое. Нет у президента пространства для манёвра. Без денег МВФ не выжить и даже Бойко будет дружить с МВФ, Европой, США, ругать Вовку и делать рехформы.
Да все годовые транши МВФ - это один-два-три действительно крупных инвестиционных проекта с заводом соответствующих инвестиций или множество заходов мелких инвестиций или их микс. Нормально можно выжить без денег МВФ, если вести правильную экономическую политику. У нас же самая большая европейская страна, а не будка собачья, при желании можно всё сделать.
Нет, в текущей ситуации нельзя.Чтобы сделать нужно время, со временем да. реально.Но кроме времени нужно бразды правления дать в соотв руки.Никакой гарантии нет, что руки будут работать не на себя а на страну.Все помнят вчерашний суперпост Детройреда...смысл близкий. если создать условия. то пахать люди будут и тут.Но кто ж их и с чего и как создаст.Это мигом не сделать, нужно много чего сломать и расширить площадь мест лишения свободы и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:нужно много чего сломать и расширить площадь мест лишения свободы и т д
...нанять армию новых силовиков, тайную полицию, смотрителей за силовиками и тайной полицией, смотрителей за смотрителями. В итоге у 7ми нянек дитя будет без глаза. Или каждый (начиная с президента) будет честно работать и нести ответственность, но это из разряда фантастики.
...От же ж "дідька лисого" тільки я обміняв ФРСні "сезонні" папірці так в Керченській протоці в нейтральних водах пролунав вибух на одному судні і полум'я перекинулося на другий . Буцім-то росіян постраждалих немає (на цей момент!), а то ФСБ шники б шукали сліди пастора чи візитку Яроша... . https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-kerchensko ... 84012.html Просканував усі банки на курс комі, здав по .88 у Sky десь у 15:30. Після 16-00 Юнекс поставив .94.Та ще й НБУ купляв (по .94?) Невже я зловив "пік" але навиворіт? Побачимо! Хлопці! Хто хоче помірятися "розмірами" у вас є ще одна доба! Завтра ще можна відкрити депо (3міс.) та бути в списку перших на виплату одразу після виборів. Поки "вони" будуть рахувати голоси ми будемо змагатися у швидкості процессінгових центрів. Як вже було сказано у лютому можна буде купити доляра он-лайн. Тож, усім стабільного вайфаю! Бо якщо "зозулі" чи іншим не сподобається "підрахуй" гаранта, то вони можуть бути прилежними до імпорту жовтих жилетів з Європи. Зауважую, що я нікого не збираюсь агітувати за "красивую". ...Теж прошу вибаченнь за можливі повторення асоціацій, бо останні сторінки в "трамваї" не переглядав. ...Про "еліксир" накнопаю у вихідні.
UEG_U_ написав:Хлопці! Хто хоче помірятися "розмірами" у вас є ще одна доба! Завтра ще можна відкрити депо (3міс.) та бути в списку перших на виплату одразу після виборів. Поки "вони" будуть рахувати голоси ми будемо змагатися у швидкості процессінгових центрів. Як вже було сказано у лютому можна буде купити доляра он-лайн. Тож, усім стабільного вайфаю! Бо якщо "зозулі" чи іншим не сподобається "підрахуй" гаранта, то вони можуть бути прилежними до імпорту жовтих жилетів з Європи.
Ага. А риски финшмона при постоянных онлайн обменах в интернет-банках и возможные коммисиии, которые могут делать курс ничуть не лучше чем в обменниках, мы конечно же не учитываем. А также в случае чего - "можете купить валюту сейчас, но отдадим через 1-3-6 ... месяца депо"
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Її чекали, а вона не прийшла. Куди поділася новорічна девальвація гривні і якою буде поведінка національної валюти в цьому році і надалі – про це у своїй колонці для видання Liga.net написав заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.
Автор робить декілька цікавих висновків:
➡️ Намагання валютних міняйл навмисно розгойдувати курс гривні для «загону алєней», тобто підбурення населення купувати валюту на піку девальвації, вже не працює, як раніше. Учасники валютного ринку звикли до режиму гнучкого курсоутворення і не панікують під час помірних курсових коливань. ... https://www.facebook.com/NationalBankOf ... 7468799413
случайно не наш коллега 2006 ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 22 січ, 2019 01:27, всього редагувалось 1 раз.
Добрый вечер. Укрэксим банк до 150000 без финмона, все что выше докажи где взял, деньги отказались брать). Аваль до 300000 без финмона. Аваль с учетом зп проэкта там взяли всю суму хоть и долго думали брать ли...
Приветствую! В Идее вообще смешно - новый вклад на три месяца под 18% ограничен суммой в 50000 гривен! Не больше!))) И насчет высоких процентов на короткий срок - не так уж и много банков, которые позволили себе побаловать клиентов своей добротой! И с подачи prodigy (спасибо) Аккорд пожалуй оптимальный вариант, хотя в Днепре отделение имеет колхозный вид (работники) и квалификацию так себе!
Востаннє редагувалось SAndriy1 в Вів 22 січ, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
kravchukmv1987 Аваль до 300000 без финмона. Аваль с учетом зп проэкта там взяли всю суму хоть и долго думали брать ли... Не совсем понял что зп проект, но то ладно.
Коллеги, я вчера поднял эту тему. т к видите. что она актуальна и по приходу в банки вас могут ждать неожиданности.И соотв изучая вопрос сам прочёл немаловажный факт, сост в том. что банки нарушающие постанову могут быть и даже должны быть оштрафованы на 1% не помню от чего то там.Посему принятие сумм свыше 150 без подтверждающих доков явл грубым нарушением постановы.Уже вчера писали и о 500. сегодня о 300.Я не буду спорить. может и так. но это проляпсус банков и они могут поплатиться.Но к сож поплатиться можете и вы. т к деньги кроме внести нужно будет ещё и забрать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
UEG_U_ писал(а): Хлопці! Хто хоче помірятися "розмірами" у вас є ще одна доба! Завтра ще можна відкрити депо (3міс.) та бути в списку перших на виплату одразу після виборів. Поки "вони" будуть рахувати голоси ми будемо змагатися у швидкості процессінгових центрів. Як вже було сказано у лютому можна буде купити доляра он-лайн. Тож, усім стабільного вайфаю! Бо якщо "зозулі" чи іншим не сподобається "підрахуй" гаранта, то вони можуть бути прилежними до імпорту жовтих жилетів з Європи.
Ага. А риски финшмона при постоянных онлайн обменах в интернет-банках и возможные коммисиии, которые могут делать курс ничуть не лучше чем в обменниках, мы конечно же не учитываем. А также в случае чего - "можете купить валюту сейчас, но отдадим через 1-3-6 ... месяца депо"
Здесь по ситуации.Например ранее менял в п24 те суммы кот заходили на уню.Чтобы менять в обманке нужно было снимать за 1%, а это ок 25 коп уже сразу теряешь.Депо на 1 мес не проблема.Проблема больше была когда приват отдавал сотками 1993 года...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.