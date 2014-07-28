Додано: Вів 22 січ, 2019 13:25

Аваль до 300000 без финмона. Аваль с учетом зп проэкта там взяли всю суму хоть и долго думали брать ли...Не совсем понял что зп проект, но то ладно.Коллеги, я вчера поднял эту тему. т к видите. что она актуальна и по приходу в банки вас могут ждать неожиданности.И соотв изучая вопрос сам прочёл немаловажный факт, сост в том. что банки нарушающие постанову могут быть и даже должны быть оштрафованы на 1% не помню от чего то там.Посему принятие сумм свыше 150 без подтверждающих доков явл грубым нарушением постановы.Уже вчера писали и о 500. сегодня о 300.Я не буду спорить. может и так. но это проляпсус банков и они могут поплатиться.Но к сож поплатиться можете и вы. т к деньги кроме внести нужно будет ещё и забрать