Кстати - да.Я в лучшие времена рисковал и в одной банке 300 держал, но для гибкости разбивал их на 4-5 вкладов, чтобы можно было досрочкой среагировать .Теперь если открываем на 150, то второй на 10-20-50 уже низя , без тех же доков.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 13:32
Кстати - да.Я в лучшие времена рисковал и в одной банке 300 держал, но для гибкости разбивал их на 4-5 вкладов, чтобы можно было досрочкой среагировать .Теперь если открываем на 150, то второй на 10-20-50 уже низя , без тех же доков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:34
По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.Особенно переживаю за любимый доллар завтра, как бы мб не обвалился и вслед нал.Могут сыграть противоположные факторы и удержат бакс от обвала.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:23
раньше менял через наш городской форум (Днепр), так народу подавай не старше 2006 года и что б все купюры были как новенькие. Сейчас бросил это дело, проще в обменку занести или в банк. Но в привате, когда получаю баксики - прошу выбрать купюры получше, привычка
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