Кстати - да.Я в лучшие времена рисковал и в одной банке 300 держал, но для гибкости разбивал их на 4-5 вкладов, чтобы можно было досрочкой среагировать .Теперь если открываем на 150, то второй на 10-20-50 уже низя , без тех же доков.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 13:32
Кстати - да.Я в лучшие времена рисковал и в одной банке 300 держал, но для гибкости разбивал их на 4-5 вкладов, чтобы можно было досрочкой среагировать .Теперь если открываем на 150, то второй на 10-20-50 уже низя , без тех же доков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:34
По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.Особенно переживаю за любимый доллар завтра, как бы мб не обвалился и вслед нал.Могут сыграть противоположные факторы и удержат бакс от обвала.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:23
раньше менял через наш городской форум (Днепр), так народу подавай не старше 2006 года и что б все купюры были как новенькие. Сейчас бросил это дело, проще в обменку занести или в банк. Но в привате, когда получаю баксики - прошу выбрать купюры получше, привычка
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:10
В обменку ты это г не занесёшь.Попробуй если не в курсе.купюры с малым портретом в обманках не берут. да и в банках не всех.По закону должны. но у нас с этим как обычно проблемы.Я выхожу из сит так - открыл карт счёт в солидном банке и туды эти купюры на счёт.Было даже так, что в одном отделении положил, проехал до другого и снял фиолетовыми взад через полчаса.Банки то найдут куда деть. а пересичный нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:39
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
В 2015 забирал из Привата крупный депозит, столько мусора надавали. В теории можно в приватовский ТСО запихнуть, но я не пробовал.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:50
Именно в уличной обменке принимали 96 года (приват насыпал пару тыс как раз такими), насчет менял не знаю, пользуюсь их услугами очень редко и купюры обычно нормальные сдаю. Приват еще любит подсовывать купюры со всякими печатями, вот это конечно Г, котрое даже в других банках не хотят принимать.
По курсу печалька, идем вниз. К концу весны нужна гривна, а сливать страшно и жаба давит по такому курсу очень расчитывал па 29-29.5...когда-то..в декабре
Востаннє редагувалось Mayag в Вів 22 січ, 2019 18:51, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:50
Мусор это отдельная тема.По запихнуть периодически обсуждают, стало сложнее. нужно много раз пытаться.Для начала нужно мусор просто не брать в кассе...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:51
Mayag
Я написал о 1993 годе. а не о 1996.С 1996 нет никаких и нигде проблем. т к там крупный портрет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:56
Mayag
По курсу печалька, идем вниз. К концу весны нужна гривна, а сливать страшно и жаба давит по такому курсу очень расчитывал па 29-29.5...когда-то..в декабре
Я тоже рассчитывал.И вообще то что многие считают. что уже вниз до лета это очень спорно.Или даже до выборов.Собственно выборы это почти лето, если учесть возможность второго тура и перевыборов(борьба будет не детская) Это просто стереотип.Вероятность высокая.Но логически понятно. что дутая стабильность чем дольше рисуется, тем меньше времени остаётся для падения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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