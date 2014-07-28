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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1300130113021303>
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:32

  Faceless написав:
  SAndriy1 написав:Приветствую!
В Идее вообще смешно - новый вклад на три месяца под 18% ограничен суммой в 50000 гривен! Не больше!)))

А количество вкладов ограничено? :D

Кстати - да.Я в лучшие времена рисковал и в одной банке 300 держал, но для гибкости разбивал их на 4-5 вкладов, чтобы можно было досрочкой среагировать .Теперь если открываем на 150, то второй на 10-20-50 уже низя , без тех же доков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:34

По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.Особенно переживаю за любимый доллар завтра, как бы мб не обвалился и вслед нал.Могут сыграть противоположные факторы и удержат бакс от обвала.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:сотками 1993 года
а что не так в этих сотках?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:23

  vitaliian написав:
  Vitl написав:сотками 1993 года
а что не так в этих сотках?

раньше менял через наш городской форум (Днепр), так народу подавай не старше 2006 года и что б все купюры были как новенькие. Сейчас бросил это дело, проще в обменку занести или в банк. Но в привате, когда получаю баксики - прошу выбрать купюры получше, привычка :D
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:10

  Mayag написав:
  vitaliian написав:
  Vitl написав:сотками 1993 года
а что не так в этих сотках?

раньше менял через наш городской форум (Днепр), так народу подавай не старше 2006 года и что б все купюры были как новенькие. Сейчас бросил это дело, проще в обменку занести или в банк. Но в привате, когда получаю баксики - прошу выбрать купюры получше, привычка :D


В обменку ты это г не занесёшь.Попробуй если не в курсе.купюры с малым портретом в обманках не берут. да и в банках не всех.По закону должны. но у нас с этим как обычно проблемы.Я выхожу из сит так - открыл карт счёт в солидном банке и туды эти купюры на счёт.Было даже так, что в одном отделении положил, проехал до другого и снял фиолетовыми взад через полчаса.Банки то найдут куда деть. а пересичный нет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Банки то найдут куда деть. а пересичный нет.
В 2015 забирал из Привата крупный депозит, столько мусора надавали. В теории можно в приватовский ТСО запихнуть, но я не пробовал.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:50

  Vitl написав:В обменку ты это г не занесёшь.Попробуй если не в курсе.купюры с малым портретом в обманках не берут. да и в банках не всех.По закону должны. но у нас с этим как обычно проблемы.Я выхожу из сит так - открыл карт счёт в солидном банке и туды эти купюры на счёт.Было даже так, что в одном отделении положил, проехал до другого и снял фиолетовыми взад через полчаса.Банки то найдут куда деть. а пересичный нет.

Именно в уличной обменке принимали 96 года (приват насыпал пару тыс как раз такими), насчет менял не знаю, пользуюсь их услугами очень редко и купюры обычно нормальные сдаю. Приват еще любит подсовывать купюры со всякими печатями, вот это конечно Г, котрое даже в других банках не хотят принимать.

По курсу печалька, идем вниз. К концу весны нужна гривна, а сливать страшно и жаба давит по такому курсу :evil: очень расчитывал па 29-29.5...когда-то..в декабре :mrgreen:
Востаннє редагувалось Mayag в Вів 22 січ, 2019 18:51, всього редагувалось 3 разів.
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:50

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Банки то найдут куда деть. а пересичный нет.
В 2015 забирал из Привата крупный депозит, столько мусора надавали. В теории можно в приватовский ТСО запихнуть, но я не пробовал.

Мусор это отдельная тема.По запихнуть периодически обсуждают, стало сложнее. нужно много раз пытаться.Для начала нужно мусор просто не брать в кассе...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:51

Mayag
Я написал о 1993 годе. а не о 1996.С 1996 нет никаких и нигде проблем. т к там крупный портрет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:56

Mayag
По курсу печалька, идем вниз. К концу весны нужна гривна, а сливать страшно и жаба давит по такому курсу :evil: очень расчитывал па 29-29.5...когда-то..в декабре :mrgreen:

Я тоже рассчитывал.И вообще то что многие считают. что уже вниз до лета это очень спорно.Или даже до выборов.Собственно выборы это почти лето, если учесть возможность второго тура и перевыборов(борьба будет не детская) :) Это просто стереотип.Вероятность высокая.Но логически понятно. что дутая стабильность чем дольше рисуется, тем меньше времени остаётся для падения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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