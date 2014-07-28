Додано: Вів 22 січ, 2019 13:34

По курсу - плавно двинули вниз, как и предполагали.Опять же глубоких выводов не делаю, пока всё шатко.Особенно переживаю за любимый доллар завтра, как бы мб не обвалился и вслед нал.Могут сыграть противоположные факторы и удержат бакс от обвала.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.